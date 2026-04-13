Viral o χορευταράς μελλοντικός υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας - Ξεφάντωσε μετά τη νίκη

Με απίστευτες χορευτικές κινήσεις γιόρτασε τη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (12/04), ο Ζολτ Χέγκεντους, ο οποίος προαλείφεται για τη θέση του υπουργού Υγείας της χώρας.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, και έχει ήδη γίνει viral, o μελλοντικός υπουργός του Πέτερ Μαγιάρ, ξεφάντωσε μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται πως ο Βίκτορ Όρμπαν εκθρονίστηκε ύστερα από 16 χρόνια στην εξουσία.

Hungary’s future health secretary dancing on stage last night.

🎥: Noémi Zalavári pic.twitter.com/bdEd9zGKev — Flora Garamvolgyi (@floragaramvolgy) April 13, 2026

Ο Χέγκεντους είναι κορυφαίος ορθοπεδικός χειρουργός, πέρασε χρόνια εργαζόμενος σε κορυφαίες κλινικές του Ηνωμένου Βασιλείου πριν επιστρέψει στην Ουγγαρία το 2015 για να μεταρρυθμίσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Τώρα αναπτύσσει το σχέδιο μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης στην Tisza.

🔥 Dancing minister goes viral!



A victory dance by Zsolt Hegedűs has racked up over a million views overnight.



He’s one of the key figures in Péter Magyar’s team and a leading candidate for Hungary’s health minister.



A top orthopedic surgeon, he spent years working in leading… pic.twitter.com/9EqCxep9FK — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026