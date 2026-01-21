«Υπάρχει πιο ψυχρός ώμος από της Βικτόρια;»: Το άβολο viral κλιπ των Μπέκαμ με την Πελτζ

Ο «πόλεμος» των Μπέκαμ καλά κρατεί. Η διαμάχη που τα τελευταία χρόνια βασιζόταν σε ένα σύννεφο εικασιών, απουσιών, αλλά και άβολων στιγμών επιβεβαιώθηκε με τον πιο συντριπτικό τρόπο από τον 26χρονο Μπρούκλιν Μπέκαμ. Χρησιμοποίησε τα social media που όπως ο ίδιος λέει τόσο αγαπούν οι γονείς του για τη δημόσια εικόνα τους, για να τους τη γκρεμίσει.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, ούτε να είναι μέρος του αφηγήματος των Μπέκαμ κατηγορώντας τον ότι έχουν προσπαθήσει να καταστρέψουν τόσο τη σχέση του, όσο και τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.

Προφανώς και οι εντάσεις υπήρχαν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι μετά το «πετσόκομμα» του Μπρούκλιν έρχονται στην επιφάνεια στιγμές της ψυχρής σχέσης που προφανώς καλούνταν να γεφυρώσει.

Διαβάστε ακόμα: Μπρούκλιν Μπέκαμ: Γιατί κατηγορεί δημόσια τους γονείς του και πώς τινάζει στον αέρα το brand Beckham

Το viral άβολο στιγμιότυπο των Μπέκαμ

Ένα βίντεο από το 2023 και την πρεμιέρα των Μπέκαμ στο Netflix γίνεται viral. Βρισκόμαστε έναν χρόνο μετά τον γάμο της Νίκολα με τον Μπρούκλιν και το βίντεο δείχνει τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια να ποζάρουν στους φωτογράφους για μια οικογενειακή φωτογραφία. Ο Μπρούκλιν πλησιάζει φέρνοντας προς το μέρος του τη σύζυγό του για να μπει στο κάδρο - με την ίδια να μετακινείται διστακτικά και εμφανώς χωρίς καλή διάθεση.

Την ίδια στιγμή η Βικτόρια επιδεικτικά δεν γυρνά λεπτό προς το μέρος τους και δεν έχει καμία επικοινωνία, ενώ όλο της το σώμα είναι στραμμένο προς τη μεριά της υπόλοιπης οικογένειας.

Αν εξαιρέσει κανείς ότι αυτό μπορεί να είναι το καλό της προφίλ, τα σχόλια για την ψυχρότητά της πέφτουν βροχή: «Υπάρχει πιο ψυχρός όμως από της Βικτόρια;», «Τι άβολη εικόνα. Λυπηρό.», «Όλοι φαίνονται χαρούμενοι...».

Εμείς θα λέγαμε: «Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα!»