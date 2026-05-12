Το ζήλεψε και η AI: Suzuki GSXR «πέταξε» και κρεμάστηκε από φανάρι στον Καναδά

Σε αυτό το Pop Quiz, προσπαθήστε να απαντήσετε, πριν διαβάσετε παρακάτω, στην ερώτηση «Πώς κατέληξε να κρέμεται από το φανάρι, σε Καναδική διασταύρωση, αυτό το Suzuki GSXR;».

Και η πιο προφανής απάντηση, πως κάποιος λογαριασμός του «συρμού» έφτιαξε ένα AI βίντεο για να «φαρμάρει» εύκολα views, θα πέσει στο κενό. Όχι αναγνώστες, πρόκειται απλά για ένα πολύ σπάνιο τερτίπι των νόμων της φυσικής.

Όπως τυπικά συμβαίνει λοιπόν με τέτοια ατυχήματα, όλα ξεκίνησαν από έναν δίκυκλο κάγκουρα με άγνοια κινδύνου, που δεν κοιτούσε μπροστά του.

Πώς «απογειώθηκε» το GSXR

Το απίστευτο τροχαίο συνέβη στη στη Βρετανική Κολούμπια του Καναδά, με τη θέα της μοτοσικλέτας Suzuki GSXR να κρέμεται από το φανάρι να κάνει το υλικό viral.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBC News, το ατύχημα συνέβη κοντά στα σύνορα Surrey-Delta. Το ατύχημα έχει προσελκύσει ευρεία προσοχή, χάρη στις ασυνήθιστες συνέπειες, όπου η μοτοσικλέτα πρώτα έφυγε από τον αέρα και κόλλησε στο φανάρι.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, φαίνεται ο οδηγός ενός ασημί σεντάν να στρίβει μέσω του αντίθετου ρεύματος σε διασταύρωση, χωρίς να φαίνεται ξεκάθαρα αν είχε πράσινο φανάρι.

Κλάσματα αργότερα, φαίνεται ο αναβάτης με το GSXR του να εισέρχεται στη διασταύρωση, με το δίκυκλο να έχει σηκωθεί στον μπροστινό τροχό, λόγω του απότομου φρεναρίσματος.

Η γωνία της μηχανής, κατά την πρόσκρουση με το ΙΧ, την έκανε να εκτοξευθεί σχεδόν κάθετα στον στύλο του φαναριού και να κρεμαστεί από το πιρούνι της.

Σύμφωνα με το CBC, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο μοτοσικλετιστής, που εκτοξεύθηκε ευθεία, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή του.

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αμέσως μετά το ατύχημα και έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο ατύχημα βγήκε σώος και αβλαβής.