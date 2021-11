Κορονοϊός: Ανησυχεί η νέα μετάλλαξη της Μποτσουάνα

Νέος «πονοκέφαλος» για τους επιστήμονες ύστερα από τον εντοπισμό της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού, με την ονομασία, Β.1.1.529. Η συγκεκριμένη παραλλαγή ταυτοποιήθηκε στην Νότια Αφρική και έχει γίνει ήδη ευρέως γνωστή ως μετάλλαξη της Μποτσουάνα. Η βιβλιογραφία αναφορικά με το νέο στέλεχος ανασκοπήθηκε από τους καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, επιστημονικός σύμβουλος ΕΟΔΥ), Θεοκλή Ζαούτη (καθηγητής Παιδιατρικής και πρόεδρος ΕΟΔΥ) και Θάνο Δημόπουλο (πρύτανης ΕΚΠΑ).

Αν και ο αριθμός των κρουσμάτων B.1.1.529 είναι πολύ χαμηλός -τρία στην Μποτσουάνα, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ- πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του. Προς το παρόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern». Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

Ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων καθιστά πιθανή την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών του ιού, αλλά ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του στελέχους θα μπορούν να εξαχθούν μόνο αν πραγματοποιηθούν οι σχετικές μελέτες.

Ο καθηγητής υπολογιστικής βιολογίας Φρανσουά Μπαλού, διευθυντής του Ινστιτούτου Γενετικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), εκτίμησε ότι ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στην ίδια παραλλαγή πιθανώς συσσωρεύτηκε μονομιάς στη διάρκεια μιας χρόνιας λοίμωξης σε κάποιον ασθενή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, πιθανώς κάποιον άνθρωπο με HIV/AIDA που δεν έκανε θεραπεία. Πρόσθεσε πάντως ότι «είναι δύσκολο να προβλεφθεί σε αυτό το στάδιο πόσο μεταδοτική είναι. Προς το παρόν θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και να αναλύεται, όμως δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας, εκτός κι αν αρχίσει να αυξάνεται πολύ σε συχνότητα στο άμεσο μέλλον».

Από την άλλη, ο καθηγητής κλινικής μικροβιολογίας Ραβί Γκούπτα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ ανέφερε ότι το εργαστήριο του βρήκε πως δύο από τις μεταλλάξεις φαίνεται αφενός να αυξάνουν τη δυνατότητα του ιού να μολύνει και αφετέρου μειώνουν τη δυνατότητα να αναγνωριστεί από τα αντισώματα. «Πράγματι δείχνει να προκαλεί ανησυχία με βάση τις μεταλλάξεις που έχει», όπως είπε.