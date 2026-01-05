9 επιστημονικά επιβεβαιωμένοι τρόποι να νιώσουμε καλύτερα μέσα στο 2026

Φήμες λένε πως το πιο εύκολο «φιξάκι» για την καταπολέμηση του θυμού είναι ένα post στο Facebook με μπόλικη οργή.

Η οργή αυτή μεταφράζεται με αναφορές επώνυμες, που θυμίζουν τους κεραυνούς του Θεού Δία σε τιτάνες που με την συμπεριφορά τους προκάλεσαν την θυμιδία του.

Μπορούμε άραγε να βρούμε διεξόδους από δύσκολες καταστάσεις, χωρίς «φιξάκια» σαν αυτό; Μπορούμε να φτιάξουμε «ασπίδες» για μια πιο αρμονική ζωή, με λιγότερη κούραση; (και οι αργίες βοηθάνε σε αυτό). Το BBC Future μας έδωσε κάποιες λυσεις, επιστημονικά αποδεδειγμένες, για μια καλύτερη ζωή μέσα στο 2026.

1. Δημιουργική «έξοδος» του θυμού

Ο θυμός δεν είναι πάντα αρνητικός. Όταν δεν τον καταπιέζουμε αλλά τον διοχετεύουμε σωστά (π.χ. σε άσκηση, γράψιμο, δουλειά με στόχο), μπορεί να αυξήσει την επιμονή και την αποφασιστικότητά μας.

2. Σε ζόρικες καταστάσεις, τραγουδάμε;

Το τραγούδι ενεργοποιεί πολλά μέρη του εγκεφάλου ταυτόχρονα και απελευθερώνει ενδορφίνες. Μειώνει το στρες, βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει το αίσθημα σύνδεσης με τους άλλους, ακόμα κι αν τραγουδάμε μόνοι μας

3. Power naps? Ω Ναι.

Ένας υπνάκος 5–15 λεπτών μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση και την πνευματική διαύγεια για ώρες. Έρευνες δείχνουν ότι οι σύντομοι ύπνοι συνδέονται και με πιο αργή «γήρανση» του εγκεφάλου.

4. Αγγίζουμε την τελειότητα; (#νοτ)

Η τελειομανία συνδέεται με άγχος, κατάθλιψη και εξουθένωση. Το να αποδεχτούμε πώς κάτι «αρκετά καλό» είναι όντως αρκετό, βοηθά σημαντικά στην διατήρηση της ψυχική μας υγεία.

5. Επένδυουμε στις φιλίες; (πάντα)

Οι στενές σχέσεις δεν επηρεάζουν μόνο τη διάθεση, αλλά και τη σωματική υγεία και τη μακροζωία. Το να μοιραζόμαστε καλά νέα και να χαιρόμμαστε ειλικρινά για τους άλλους ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ μας.

6. Χομπίστες; (Λιτοί, Δωρικοί)

Ομαδικές δραστηριότητες (μαθήματα, σύλλογοι, ομάδες, αθλητισμός) συνδυάζουν κοινωνική επαφή και κίνηση, που αποτελούν βασικούς παράγοντες ψυχικής ευεξίας.

7. Ευγνωμοσύνη

Αυτό που στα αγγλικά λένε count your blessings, το να καταγράφουμε δηλαδή τα πράγματα που είναι καλά στη ζωή μας, είναι μια συνθήκη που μοιάζει βγαλμένη από το λυσσάρι του μέσου lifecoach. Στην πραγματικότητα είναι κάτι που μπορεί να γίνει αρκετά αποδοτικό, μια διαδικασία που μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης.

8. «Κάψιμο» στο κινητό, όχι πια

Η υπερβολική χρήση κινητού κουράζει το μυαλό, αλλά η συνειδητή χρήση (σημειώσεις, υπενθυμίσεις, περιορισμός ειδοποιήσεων) μπορεί να βελτιώσει την οργάνωση χωρίς να μας εξαντλεί.

9. Αποδέξου τις σκοτεινές μέρες του χειμώνα

Το λένε και winter blues, το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια για 2-3 μήνες το χρόνο και μπορεί να μας χαλάσει την ψυχολογία. Ναι, μπορούν να υπάρξουν σκοτεινές μέρες εντός και εκτος του χειμώνα. Με κάποιες μικρές χαρές, πχ, το διάβασμα ενός βιβλίου, όλα περνάνε.