Αποφύγετε αυτές τις συνηθισμένες διατροφικές παγίδες - ειδικά αν είστε άνω των 40

Είναι ένα απλό αλλά αληθινό γεγονός: Ο τρόπος που τρώτε στη μέση ηλικία μπορεί να διαμορφώσει την υγεία σας για τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με έρευνα του 2025 από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, τα άτομα που ακολούθησαν υγιεινά διατροφικά πρότυπα στα 40 τους είχαν έως και 84% περισσότερες πιθανότητες να μην εμφανίσουν σοβαρές χρόνιες παθήσεις στα 70 τους — και να έχουν, παράλληλα, καλύτερη σωματική, γνωστική και ψυχική υγεία.

Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από δεδομένα περισσότερων από 100.000 ατόμων που παρακολουθήθηκαν για περισσότερα από 30 χρόνια. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει υγιεινή διατροφή καθώς μπαίνουμε στη δεκαετία των 40, των 50 και μετά;

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