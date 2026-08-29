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Το κόλπο των 10 λεπτών μετά το γεύμα που βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα

Μια απλή καθημερινή συνήθεια που μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της γλυκόζης, στη μεταβολική υγεία και στην καλύτερη πέψη.

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Υγιεινές τροφές | Shutterstock
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Τι κάνετε αμέσως μετά από ένα βαρύ γεύμα; Αν η απάντησή σας είναι να καθίσετε στον καναπέ, ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξετε λίγο τη ρουτίνα σας και να προσθέσετε λίγη σωματική δραστηριότητα. Μια γρήγορη βόλτα μετά το γεύμα μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας και, μόλις τη συνηθίσετε, πιθανότατα θα γίνει μια συνήθεια που θα περιμένετε με ανυπομονησία. Ας το αναλύσουμε λίγο.

Γνωρίζετε ήδη ότι η άσκηση είναι ωφέλιμη για τη συνολική υγεία σας. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει θετικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων απώλειας βάρους, να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς και να μειώσει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων.

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Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

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