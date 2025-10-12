Έχεις σπάσει έστω ένα κόκκαλο στη ζωή σου; Νέα θεωρία λέει πως είσαι από τους τυχερούς

Άλλοι άνθρωποι είναι τυχεροί και ακόμα και αν έχουν ένα σοβαρό ατύχημα τη γλυτώνουν χωρίς να σπάσουν κάποιο κόκκαλο, ενώ άλλοι δείχνουν να μην έχουν τόσο πολύ την τύχη με το μέρος τους και μπλέκουν σε «περιπέτειες».

Βέβαια, το ανθρώπινο σώμα έχει την ικανότητα αργά ή γρήγορα να θεραπεύεται και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκελετός είναι αυτός που βοηθάει στο να μην είμαστε απλά ένα «κομμάτι κρέας χωρίς άκρα», ενώ προστατεύει τα ζωτικά μας όργανα, αρκεί και εμείς να προστατεύουμε τον εαυτό μας.

Όσοι έχουν σπάσει κάποιο κόκκαλο στο παρελθόν, μπορεί να το απέδωσαν σε ατυχία, αλλά υπάρχει και μια περίεργη θεωρία όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο κάποιος είχε έναν τέτοιο τραυματισμό.

Παραδείγματος χάρη, στο TikTok ένας χρήστης έχει ισχυριστεί ότι εάν δεν είχες σπάσει ποτέ κάποιο κόκκαλο, αυτό σημαίνει ότι «σε προστατεύει μια ανώτερη δύναμη» και ότι έχεις «απόθεμα καλού κάρμα», το οποίο σε προστατεύσει από το να πάνε στραβά πράγματα.

Αναμφισβήτητα, όμως, οι γιατροί έχουν την γνώση για να μιλάνε για ιατρικά θέματα και μιλώντας στο LADbible, ο Δρ. Suhail Hussain εξήγησε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στο να σπάσουν τα οστά τους, ενώ άλλοι φαίνονται ανίκητοι.

«Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που φαίνεται να σκοντάφτουν και να πέφτουν συχνά, αλλά μετά απλά σηκώνονται και το ξεπερνούν ξεσπώντας σε γέλια.

Αντίθετα, κάποιος άλλος σκοντάφτει σε ένα πεζοδρόμιο και καταλήγει σε γύψο. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό; Αποδεικνύεται ότι δεν είναι όλα τυχαία ή λόγω θεϊκής προστασίας», είπε χαρακτηριστικά ο Δρ. Hussain.

Μάλιστα, εξήγησε ότι η αλήθεια πίσω από την αντοχή των οστών σας είναι «ένα μείγμα γονιδίων, τρόπου ζωής, ακόμη και αυτών που τρώμε», οπότε ένα μέρος της εξαρτάται από τον τρόπο ζωής μας και ένα μέρος είναι απλά καθορισμένο εκ γενετής. Με άλλα λόγια, είναι προκαθορισμένο το αν τα οστά μας είναι «πιο αδύναμα ή πιο δυνατά».

Η αντοχή των οστών μας είναι «σε μεγάλο βαθμό κληρονομική», και έτσι, πράγματα όπως η οστική πυκνότητα και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας επεξεργάζεται το ασβέστιο, το παίρνουμε από τους προγόνους μας.

«Μερικοί από εμάς είμαστε εκ φύσεως πιο επιρρεπείς σε λεπτότερα οστά - και αυτά μπορούν να σπάσουν πιο εύκολα υπό πίεση», εξήγησε ο Δρ. Hussain, κάτι που ακούγεται ατυχές για αυτούς τους ανθρώπους.

Την άποψή του συμμερίζεται και η Royal Osteoporosis Society (ROS), η οποία διαπίστωσε ότι όταν κάποιος έχει γονείς που έχουν σπάσει στη ζωή τους ένα οστό, τότε τα παιδιά τους μπορεί να καταλήξουν να έχουν πιο αδύναμα οστά.

«Έρευνες δείχνουν επίσης ότι εάν ένας από τους γονείς σας σπάσει το ισχίο του, τότε είναι πιο πιθανό να σπάσετε και εσείς ένα οστό. Τα κατάγματα ισχίου έχουν υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και μερικές φορές μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη αναπηρία», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ROS στο LADbible.

Πηγή: LADbible