Ένα «μπράβο» στους αντιεμβολιαστές: Η ιλαρά επέστρεψε στον Καναδά επίσημα, μετά από 30 χρόνια

Δεν ξέρουμε αν οι αντιεμβολιαστές θα το θεωρούσαν νίκη αλλά ανεξαρτήτως, μπορούν να καρπωθούν το γεγονός πως η ιλαρά, πλέον και επίσημα, δεν τελεί υπό status εξάλειψης στην Καναδά, έχοντας επανακάμψει μετά από 30 χρόνια.

Όπως ενημερώνει το IFL Science, μετά από ένα σημαντικό ξέσπασμα της νόσου που ξεκίνησε το 2024, οι καναδοί υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η χώρα έχει χάσει το καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς, τερματίζοντας ένα θετικό «σερί» από το 1998.

«Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO) ενημέρωσε ότι ο Καναδάς δεν έχει πλέον καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς», ανέφερε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά (PHAC) σε ανακοίνωσή της.

Αντιεμβολιαστές: Κερδίζουν έδαφος, χάνονται ζωές

«Η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης και Επαναβεβαίωσης της Εξάλειψης της Ιλαράς και της Ερυθράς της PAHO εξέτασε πρόσφατα επιδημιολογικά και εργαστηριακά δεδομένα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή μετάδοση του ίδιου στελέχους του ιού της ιλαράς στον Καναδά για περίοδο άνω του ενός έτους», αναφέρεται.

Διαβάστε ακόμα: Σαφάρι θανάτου στο Σαράγεβο: Έρευνα για τουρίστες ελεύθερους σκοπευτές που σκότωναν αμάχους στον πόλεμο

Η εξάλειψη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν καθόλου κρούσματα ιλαράς σε μια χώρα. Αντίθετα, όπως υποδηλώνει η παραπάνω δήλωση, σημαίνει ότι δεν έχουν υπάρξει τοπικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις ή επιδημίες που να διαρκούν ένα έτος ή περισσότερο.

Η επιδημία στον Καναδά ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, εξαπλούμενη σε πολλαπλές περιφέρειες. Μόνο το 2025 έχουν αναφερθεί πάνω από 5.000 κρούσματα .

Είναι μια σοβαρή κατάσταση. Η ιλαρά είναι μια ιογενής, εξαιρετικά μεταδοτική μολυσματική ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και θάνατο σε όσους μολύνει, με τα βρέφη και τα μικρά παιδιά να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Δύο θάνατοι έχουν σημειωθεί στην επιδημία ιλαράς στον Καναδά, οι οποίοι και οι δύο συνέβησαν σε πρόωρα βρέφη που γεννήθηκαν ήδη μολυσμένα με την ασθένεια, κάτι που συμβαίνει όταν μια μητέρα μολύνεται από τον ιό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την ιλαρά, μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό. Δύο δόσεις του εμβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) είναι περίπου 97% αποτελεσματικές στην πρόληψη της νόσου. Η έλλειψη εμβολιασμού, ωστόσο, ήταν το κλειδί για τη συνέχιση της επιδημίας στον Καναδά.

«Ενώ η μετάδοση έχει επιβραδυνθεί πρόσφατα, η επιδημία συνεχίζεται για πάνω από 12 μήνες, κυρίως σε υποεμβολιασμένες κοινότητες», εξήγησε το PHAC. Στην πραγματικότητα, 4.593 από τα 5.162 αναφερόμενα κρούσματα μέχρι στιγμής φέτος αφορούσαν μη εμβολιασμένα άτομα.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στις ΗΠΑ, οι οποίες έλαβαν καθεστώς εξάλειψης το 2000 και έχουν επίσης καταγράψει σημαντικό αριθμό κρουσμάτων ιλαράς.

Τον Ιανουάριο του 2025, ξεκίνησαν επιδημίες στο Τέξας και το Νέο Μεξικό . Στις 4 Νοεμβρίου, η ιλαρά έχει ξεσπάσει σε 42 δικαιοδοσίες σε όλες τις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας συνολικά 1.681 επιβεβαιωμένα κρούσματα , εκ των οποίων το 92% έχει συμβεί σε μη εμβολιασμένα άτομα ή σε άτομα με άγνωστο καθεστώς εμβολιασμού.