ΕΟΦ: Απαγόρευση γνωστού συμπληρώματος λόγω μη εγκεκριμένου φυτικού συστατικού

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την άμεση απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος Neem Leaf Swanson, προϊόν της αμερικανικής εταιρείας Swanson Health Products.

Η απόφαση ελήφθη μετά τον εντοπισμό της φυτικής ουσίας Azadirachta indica, ενός νεοφανούς συστατικού που δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το προϊόν είχε εισαχθεί στην Ελλάδα μέσω της πολωνικής εταιρείας Pro‑Sport, ενώ η ελληνική εταιρεία που το διένειμε υποχρεούται πλέον να διακόψει άμεσα κάθε διάθεση και να ενημερώσει τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Οργανισμός χαρακτηρίζει την απόφαση προληπτικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να μην χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο συμπλήρωμα, εφόσον το έχει ήδη προμηθευτεί.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων του ΕΟΦ για την ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, με στόχο την αποτροπή πιθανών κινδύνων από μη εγκεκριμένες ή αμφιλεγόμενες ουσίες.