O γενικός διευθυντής του ΠΟΥ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων συνιστούν ψυχραιμία για τα κρούσματα χανταιού

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σε κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για την αντίδραση του οργανισμού αναφορικά με την αντιμετώπιση και την περίθαλψη των ασθενών από τη συρροή κρουσμάτων.

«Τρεις ασθενείς που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα χανταϊού απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο για να λάβουν την πρέπουσα φροντίδα στην Ολλανδία.

Η απομάκρυνσή τους πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, τους χειριστές του πλοίου και Εθνικές Αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

Ο ΠΟΥ εξακολουθεί να εργάζεται από κοινού με τους χειριστές του πλοίου ώστε να παρακολουθεί στενά την υγεία των επιβατών και του πληρώματος και συνεργάζεται με πληθώρα χωρών για να υποστηρίξει την ιατρική παρακολούθηση και να συμβάλλει στην εκκένωση-εφόσον αυτή απαιτηθεί.

Η παρακολούθηση και η καταγραφή της εξέλιξης της υγείας των επιβατών, του πληρώματος και των ατόμων που έχουν αποβιβαστεί ξεκίνησε σε συνεργασία με τους χειριστές του πλοίου και τις Εθνικές Υγειονομικές Αρχές των εμπλεκόμενων χωρών. Ο ΠΟΥ ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες. Σε αυτό το στάδιο ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός», τόνισε καθησυχαστικά ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Xανταϊός: Τι δήλωσε ο πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων

Από την εγχώρια επιστημονική κοινότητα ο καθηγητής Νίκος Σύψας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων απηύθυνε σύσταση για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, όπως αεροπλάνα και πλοία, με αφορμή τη συρροή κρουσμάτων χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στη Νότια Αμερική. Μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Νίκος Σύψας υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία, αλλά για συρροή κρουσμάτων ενός ήδη γνωστού ιού.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στη Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων για τον χανταϊό.