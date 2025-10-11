Γιατροί λένε τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κόψεις τον αυνανισμό για έναν μήνα

Όλα όσα συμβαίνουν στο σώμα μας, αν δεν κάνουμε σεξ ή δεν αυτοϊκανοποιούμαστε για έναν μήνα, αναλύουν ειδικοί και γιατροί. Μην νομίζει κανείς ότι το θέμα είναι απλό, αμελητέο και όχι ιατρικό.

Οι γιατροί και οι ειδικοί σεξουαλικής υγείας έχουν περιγράψει λεπτομερώς κάθε αλλαγή που συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα όταν απέχει από το σεξ και τον αυνανισμό.

Τι αναφέρουν; Οι παρατεταμένες περίοδοι αγαμίας δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς όλοι, από βουδιστές μοναχούς μέχρι διασημότητες, απέχουν από την σεξουαλική επαφή είτε προσωρινά είτε μόνιμα.

Τι αντίκτυπο όλως έχει όλο αυτό στο σώμα;

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η αγαμία σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται ωφέλιμη για το σώμα, με τους ειδικούς υγείας να λένε ότι η πρακτική αυτή μπορεί να βοηθήσει τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική μας ευεξία.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η σεξουαλική επαφή οδηγεί σε πολλά πράγματα, από την αυξημένη ροή του αίματος έως την ενεργοποίηση της απελευθέρωσης ορμονών, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη, το γεγονός ότι η αποχή μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στο σώμα μας.

Shutterstock

Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν περνάς ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ευχαρίστηση – είτε μόνος είτε με έναν/μία σύντροφο;

Σύμφωνα με πολλούς γιατρούς και ειδικούς υγείας, συμβαίνουν αρκετές αλλαγές στο σώμα. Όπως:

Αλλαγές στην ψυχική υγεία

Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, απελευθερώνονται ορμόνες όπως η οξυτοκίνη, η ντοπαμίνη και οι ενδορφίνες, οι οποίες είναι ευεργετικές για την ευεξία μας.

Η ωκυτοκίνη είναι γνωστή ως η «ορμόνη της αγάπης» και είναι σημαντική για τον δεσμό με ένα άλλο άτομο, ενώ η ντοπαμίνη είναι σημαντική για την τόνωση του συστήματος ανταμοιβής του εγκεφάλου.

Χωρίς αυτό, οι άνθρωποι μπορεί να βιώσουν αύξηση του στρες, του άγχους και της κατάθλιψης. Μερικοί άνθρωποι μπορεί επίσης να βιώσουν απογοήτευση, εναλλαγές της διάθεσης και αυξημένη ευερεθιστότητα ενώ η έρευνα έχει εξετάσει ακόμη και αν μπορεί να αναδείξει βίαιες τάσεις.

Shutterstock

«Παρόλο που η σεξουαλική απογοήτευση δεν παρέχει από μόνη της επαρκή εξήγηση για την επιθετικότητα, τη βία ή το έγκλημα, η κατανόηση της επίδρασής της στη συμπεριφορά είναι σημαντική», αναφέρει μια μελέτη του 2021.

Κίνδυνος καρκίνου του προστάτη

Για τους άνδρες ή για οποιονδήποτε έχει βιολογικά χαρακτηριστεί ως άνδρας κατά τη γέννηση, οι παρατεταμένες περίοδοι αποχής μπορούν να έχουν αντίκτυπο στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.

Σύμφωνα με μια μελέτη, οι άνδρες που εκσπερματώνουν 21 φορές το μήνα είχαν 20% λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, σε σύγκριση με τους άνδρες που εκσπερματώνουν από τέσσερις έως επτά φορές το μήνα.

Η σχέση μεταξύ εκσπερμάτισης και καρκίνου δεν είναι ακριβώς γνωστή, ωστόσο η Healthline προβάλλει μια θεωρία που υποδηλώνει ότι η κορύφωση μπορεί να απομακρύνει «υλικά που προκαλούν καρκίνο» από τον προστάτη αδένα.

Κολπική και πεϊκή ατροφία

Μια ακόμη ακραία παρενέργεια που μπορεί να εμφανιστεί είναι η συρρίκνωση των γεννητικών οργάνων, γνωστή ως ατροφία.

Αυτή η παρενέργεια αναφέρθηκε από τη Δρ. Tara Suwinyattichaiporn, η οποία εξήγησε στην MailOnline ότι η ατροφία των γεννητικών οργάνων εμφανίζεται όταν ο ιστός συρρικνώνεται κατά μερικά εκατοστά λόγω μείωσης της ελαστικότητας.

Ωστόσο, η Suwinyattichaiporn σημείωσε ότι αυτή η παρενέργεια είναι συνήθως σπάνια και μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπτυχθεί.

Υπάρχουν οφέλη από την αποχή από το σεξ;

Το αν ένα άτομο αποφασίζει να μπει σε περίοδο αγαμίας είναι προσωπική επιλογή, με πολλούς ασκούμενους να δηλώνουν ότι υπάρχουν οφέλη.

Εικόνα αρχείου | shutterstock

Σύμφωνα με το WedMD, άτομα που έχουν περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα αποχής από τη σεξουαλική επαφή έχουν αναφέρει διάφορα ψυχολογικά οφέλη, όπως: αυξημένη συγκέντρωση, εστίαση στις συναισθηματικές ανάγκες, καθώς και ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, ενσυνειδητότητας και πνευματικής διαύγειας.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν μικρή ή καθόλου σεξουαλική επιθυμία, όπως άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ασεξουαλικά ή γκριζοσεξουαλικά.

Μετά από όλα αυτά, εξαρτάται από εσάς να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο για το σώμα σας.

