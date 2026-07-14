Η πρωινή συνήθεια που μπορεί να βλάπτει την καρδιά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Παρά τα μηνύματα που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας προτρέπουν να ξεκινάμε την ημέρα μας με ηρεμία, κορεσμό και καλή διάθεση, τα πρωινά για τους περισσότερους είναι πολυάσχολα και συχνά χαοτικά.

Υπάρχει όμως ένας σημαντικός λόγος να αφιερώσετε λίγο χρόνο ώστε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μια δυνατή και υγιεινή βάση: ορισμένες από τις πρωινές συνήθειές σας μπορεί να επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς σας.

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