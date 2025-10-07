Η προστασία για τις εποχιακές ιώσεις περνά από το… στομάχι

Η προστασία από τις εποχικές ιώσεις και λοιμώξεις περιλαμβάνει 6 βασικούς πυλώνες: Τον προληπτικό εμβολιασμό, τη σωστή και υγιεινή διατροφή, την επαρκή κατανάλωση υγρών, την ξεκούραση, την τήρηση των απλών κανόνων υγιεινής και την τακτική άσκηση, για να παραμένουμε σε φόρμα.

Συνεπώς, η θωράκιση του οργανισμού μας από το κρυολόγημα, τη γρίπη και τις άλλες εποχικές ιώσεις και λοιμώξεις είναι μία υπόθεση περνά και από το πιάτο και το στομάχι δηλαδή από το κατά πόσο επιλέγουμε να τρώμε θρεπτικά τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά και αντιμυκητιασικά στοιχεία σε καθημερινή βάση.

Για τις περιόδους που κουραζόμαστε πολύ με βαρύ πρόγραμμα καθημερινά και για ειδικές περιπτώσεις, όπως οι μαθητές στην περίοδο των εξετάσεων, οι αθλητές και όταν αντιμετωπίζουμε στρεσογόνες καταστάσεις, μπορούμε να στηριχτούμε και στα διατροφικά συμπληρώματα τα οποία εφοδιάζουν τον οργανισμό με πρόσθετα θρεπτικά στοιχεία που για να τα καταναλώσουμε μέσω της τροφής θα έπρεπε να φάμε μεγάλες ποσότητες από συγκεκριμένα τρόφιμα- κάτι που δεν θα ήταν εφικτό.

Φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα

Η υγιεινή διατροφή στηρίζεται καταρχάς στα τρόφιμα εποχής, άρα πρέπει να καταναλώνουμε εποχικά φρούτα και λαχανικά που περιέχουν τις περισσότερες θρεπτικές ουσίες και να τα καταναλώνουμε ολόκληρα με την φλούδα τους, όποτε αυτό είναι δυνατό, ώστε να προσλαμβάνουμε το σύνολο των ευεργετικών τους συστατικών, όπως επισημαίνει η κλινική διαιτολόγος- διατροφολόγος Σοφία Ελευθερίου, θυμίζοντας πως όταν καταναλώνουμε μόνο τον (φρεσκο-στυμμένο) χυμό του φρούτου, χάνουμε τις πολύτιμες φυτικές ίνες.

Ο γενικός κανόνας της διατροφής λέει ότι όσο πιο σκούρο χρώμα είναι το χρώμα ενός φρούτου ή λαχανικού τόσο περισσότερα αντιοξειδωτικά συστατικά έχει. Αυτή την εποχή βρίσκουμε ακόμα ροδάκινα και πεπόνι, (πλούσιες πηγές βιταμίνης Α), αλλά και μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, ροζ και κόκκινα σταφύλια, τα τελευταία σύκα, πορτοκάλια και σμέουρα.

Τα κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλί μοβ και μοβ-μπλε φρούτα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνη Α και ανθοκυανιδίνες (οι πιο αντικαρκινικές και αντιγηραντικές ουσίες της φύσης), ενώ από τα λαχανικά, και γενικά τα κηπευτικά τα παντζάρια και τα φύλλα τους, το ρόδι με τα σπόρια του και τα κόκκινα φρούτα του δάσους είναι ό,τι πιο αντιοξειδωτικό περιλαμβάνει ο «μπαξές»!

Μεγάλη πηγή θρεπτικών συστατικών και ταυτόχρονα και ασβεστίου είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Αυτή την εποχή θα βρούμε στον μανάβη μία μεγάλη ποικιλία από φυλλώδη λαχανικά για να εμπλουτίσουμε τις σαλάτες μας. Ασβέστιο μαζί με άλλα μέταλλα και ιχνοστοιχεία δίνουν στον οργανισμό και οι ανάλατοι ξηροί καρποί και οι σπόροι (τα νέα superfoods, όπως ο λιναρόσπορος και το gojiberry) που μπορούμε να τους προσθέσουμε παντού: Στο γιαούρτι, στη σαλάτα στο κουσκούς ή την κινόα ή το ρύζι ώστε να εμπλουτίσουμε το καθημερινό μενού με ασβέστιο που δυναμώνει τον σκελετό και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα, τονωτικό σίδηρο και αντιστρές μαγνήσιο.

Παράλληλα, δίνουμε τιμητική θέση στο τραπέζι μας στο ρόδι που αυτή την εποχή είναι στα καλύτερα του και το συνδυάζουμε με αποξηραμένα φρούτα όπως το cranberry, το μάνγκο την παπάγια, τη σταφίδα, τα δαμάσκηνα, το σύκο και το βερίκοκο, τα οποία δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα βρούμε όλα φρέσκα.

Η Σοφία Ελευθερίου | Reader.gr

Δεν στερούμαστε την πρωτεϊνη

Βασική θέση στη διατροφή κατέχουν οι πρωτεΐνες και μάλιστα στις απαιτητικές περίοδος που κουραζόμαστε και που…. σέρνονται και ιώσεις φροντίζουμε να μη στερούμαστε τα πρωτεϊνικά τρόφιμα, όπως είναι το άπαχο κρέας, τα ψάρια, τα όσπρια, το τυρί και το γιαούρτι.

Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, γιατί περιέχει φώσφορο και Ω3 λιπαρά οξέα, άρα είναι εγκεφαλική τροφή και πρέπει να περιορίσουμε το junk-food που απλώς μας φορτώνει με θερμίδες, καλύπτει την συναισθηματική πείνα, προσφέρει παραπανίσια κιλά αλλά δεν καλύπτει τις ζωτικές ανάγκες του σώματος.

Όχι στο junk-food

Το σπιτικό φαγητό μαγειρεμένο με καλές πρώτες ύλες, είναι από μόνο του «φάρμακο», για την πρόληψη των νοσημάτων όπως είπε σχεδόν 3000 χρόνια πριν ο Ιπποκράτης. Η φράση του «είμαστε ότι τρώμε» δεν εμπεριείχε την έννοια του junk-food.

Αν έχουμε την δυνατότητα, πρέπει να τρώμε μικρά συχνά γεύματα ανά 3-5 ώρες, αντί για ένα τεράστιο γεύμα το βράδυ, που προκαλεί και βαρυστομαχιά και διαταράσσει τον ύπνο. Είναι σημαντικό το πρωϊνό γεύμα, ώστε να γεμίσουμε με ενέργεια μετά τη νηστεία του ύπνου, ώστε ο οργανισμός να έχει ενέργεια και δύναμη.

Για σνακ επιλέγουμε φρούτα πλούσια σε βιταμίνη Α και βιταμίνη C, που ενισχύουν τις άμυνες του οργανισμού και μειώνουμε όσο μπορούμε τα τηγανητά, και το αλάτι. Τα πάντα στη ζωή έχουν αλάτι, δεν χρειάζεται να προσθέτουμε επιτραπέζιο αλάτι, που είναι εξαιρετικά βλαβερό (ανεβάζει την αρτηριακή πίεση, κατακρατεί υγρά κτλ).

Νερό, καφές, τσάι και… συμπάθεια

Μαζί με το υγιεινό φαγητό, φροντίζουμε να ενυδατώνουμε σωστά τον οργανισμό μας, χειμώνα- καλοκαίρι! Πίνουμε νερό, αποφεύγουμε το αλκοόλ και δεν το παρακάνουμε με τα διεγερτικά ποτά/ροφήματα/αφεψήματα.

Ο καφές και το τσάι έχουν υψηλή αντιοξειδωτική σύσταση και βοηθούν στην αντιοξειδωτική προστασία του οργανισμού, αλλά προσέχουμε γιατί είναι διουρητικά, αφυδατώνουν και διαταράσσουν τον ύπνο το βράδυ.

Πολυβιταμίνες, το παγκόσμιο trend

Χρήσιμες είναι όπως είπαμε παραπάνω και οι πολυβιταμίνες, γιατί προσφέρουν έξτρα ενέργεια, θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθούν να αποβάλλουμε το στρες και συμβάλλουν στο να κοιμόμαστε καλά.

Απλά προσέχουμε να μην καταναλώνουμε αργά το απόγευμα ή τις βραδινές ώρες συμπληρώματα διατροφής με διεγερτικά συστατικά όπως το πασίγνωστο gingko biloba, γιατί θα δυσκολευτούμε με τον ύπνο-και όπως λένε οι γιατροί ο ύπνος είναι «φάρμακο».