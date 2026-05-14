Λήξη συναγερμού στο Μπορντό: Αίρεται η καραντίνα - Απλή γαστρεντερίτιδα τα περιστατικά στο πλοίο 

Αίρεται η καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο που είχε αγκυροβολήσει στο Μπορντό μετά τη συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας και το θάνατο ενός 90χρονου επιβάτη.

Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μία απλή γαστρεντερίτιδα και πως δεν υπάρχει λόγος παράτασης της καραντίνας.

Υπάρχουν συνολικά 45 επιβάτες με συμπτώματα στο πλοίο, που θα παραμείνουν απομονωμένοι στις καμπίνες τους μέχρι να αναρρώσουν, ενώ οι επιβάτες που είναι καλά μπόρεσαν να κάνουν έξοδο στην πόλη του Μπορντό χθες το βράδυ.

Το κρουαζιερόπλοιο αναχωρεί για τον επόμενο προορισμό της προγραμματισμένης κρουαζιέρας, ενώ οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας δεν έχουν ακόμα εντοπίσει την ακριβή αιτία του θανάτου του 90χρόνου επιβάτη.