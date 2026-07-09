Μενού

Μήπως δεν πεινάς; Τα σημάδια ότι τρως από συνήθεια

Από το τσιμπολόγημα χωρίς σκέψη μέχρι το φαγητό λόγω στρες ή βαρεμάρας, μάθετε πώς να αναγνωρίζειτε πότε η συνήθεια παίρνει τον έλεγχο αντί για την πραγματική πείνα.

Reader symbol
Newsroom
Mankeeping: Οι γυναίκες δεν θέλουν πλέον να βγαίνουν ραντεβού με άνδρες και υπάρχει λόγος
(Shutterstock)
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να αναζητά ένα σνακ, παρόλο που μόλις έχετε τελειώσει το γεύμα σας;

Πολλοί άνθρωποι τρώνε όχι επειδή το σώμα τους χρειάζεται ενέργεια, αλλά απλώς επειδή εκείνη τη στιγμή μοιάζει σαν το «σωστό» πράγμα να κάνουν.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΥΓΕΙΑ