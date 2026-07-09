Μήπως δεν πεινάς; Τα σημάδια ότι τρως από συνήθεια

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να αναζητά ένα σνακ, παρόλο που μόλις έχετε τελειώσει το γεύμα σας;

Πολλοί άνθρωποι τρώνε όχι επειδή το σώμα τους χρειάζεται ενέργεια, αλλά απλώς επειδή εκείνη τη στιγμή μοιάζει σαν το «σωστό» πράγμα να κάνουν.

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