Αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS): Ποια είναι η νόσος από την οποία πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Δευτέρα (25/05), ύστερα από μάχη με τη νόσο ALS - μυατροφική πλευρική σκλήρυνση.

Η είδηση του θανάτου του Παρασκευή Άντζα έχει σκορπίσει θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με πολλούς να μαθαίνουν τώρα το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο 49χρονος.

Τι είναι η μυατροφική πλευρική σκλήρυνση

Η μυατροφική πλευρική σκλήρυνση είναι γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα και πρόκειται για εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα, δεσμιδώσεις και προοδευτική μυϊκή αδυναμία.

Αποτέλεσμα είναι να προκαλεί δυσκολίες στην ομιλία, την κατάποση και, εν τέλει, οδηγεί σε διακοπή της αναπνοής.

Τα αίτια εμφάνισης της νόσου, στο 95% των περιπτώσεων, δεν γίνονται γνωστά, ενώ υπάρχει και η περίπτωση της κληρονομικότητας.

Προς το παρόν, η ιατρική δεν έχει βρει κάποια θεραπεία για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και τη διάσωση των ασθενών.

Η νόσος απέκτησε «πρόσωπο», μεταξύ άλλων, μέσω του διάσημου επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ.