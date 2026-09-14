Πειραιάς: Οι αρχές «ψάρεψαν» 20 τόνους χαλασμένου τόνου από την Τουρκία - Ποια τοξική ουσία βρέθηκε

Σε κατάσχεση και καταστροφή ενός τεράστιου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, συνολικού καθαρού βάρους 19.448,04 κιλών, προχώρησαν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στον Πειραιά, μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης.

Πρόκειται για 1.903 χαρτοκιβώτια κονσερβοποιημένου τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «Μη Ασφαλή» και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους, ενώ ολόκληρη η ποσότητα απεστάλη για καταστροφή.

Σημασία έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προέκυψε έπειτα από καταγγελία. Εντοπίστηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του επίσημου μηχανισμού ελέγχου και της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον προληπτικό χαρακτήρα των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων.

Πώς εντοπίστηκε ο χαλασμένος τόνος από την Τουρκία

Η διαδικασία ξεκίνησε από δειγματοληψία που πραγματοποίησε ο αρμόδιος Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου Πειραιά στο φορτίο κονσερβοποιημένου τόνου προέλευσης Τουρκίας.

Ακολούθησε επίσημος εργαστηριακός έλεγχος από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης.

Διαβάστε ακόμα: Πλασμαφαίρεση: Η ιατρική θεραπεία που έγινε μόδα του Χόλιγουντ - Ποιοι σταρ την έχουν κάνει

Συγκεκριμένα, σε πέντε από τις εννέα μονάδες δειγματοληψίας η περιεκτικότητα των μεμονωμένων δειγμάτων σε ισταμίνη ξεπέρασε το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 200 mg/kg, ενώ η μέση τιμή ανήλθε στα 574,1 mg/kg, υπερβαίνοντας σημαντικά το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 100 mg/kg.

Μετά την επίσημη ενημέρωση για τα μη ικανοποιητικά εργαστηριακά αποτελέσματα, κλιμάκιο κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προχώρησε άμεσα στην κατάσχεση του συνόλου του φορτίου.

Τα 19.448,04 κιλά κονσερβοποιημένου τόνου αποκλείστηκαν οριστικά από κάθε δυνατότητα διάθεσης στην αγορά και οδηγήθηκαν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και υπό την εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης για την οριστική καταστροφή τους.

Ισταμίνη στον τόνο - Τι μπορεί να προκαλέσει

Η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν ποσότητες ισταμίνης μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να μεταβολίσει ο οργανισμός, οδηγούν σε τοξίκωση που ονομάζεται σκομβροειδής δηλητηρίαση.

Η τοξικότητα της ισταμίνης μερικές φορές συγχέεται με μια αλλεργική αντίδραση στα ψάρια. Αυτό διότι ορισμένα είδη ψαριών περιέχουν φυσικά υψηλά επίπεδα της χημικής ουσίας ιστιδίνη.

Αυτή η χημική ουσία μπορεί να μετατραπεί σε ισταμίνη από βακτήρια. Σε μία αλλεργική αντίδραση πάλι, τα μαστοκύτταρα απελευθερώνουν ισταμίνη η οποία πυροδοτεί συμπτώματα αλλεργίας.

Έτσι, εάν ένα άτομο τρώει ψάρι που έχει υψηλό επίπεδο ισταμίνης, η αντίδραση μπορεί να μοιάζει με αλλεργική αντίδραση σε αυτό το τρόφιμο.

Ορισμένα είδη ψαριών είναι πιο επιρρεπή στην πρόκληση τοξικότητας από ισταμίνη. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο τόνος, το σκουμπρί, ο γαύρος, η ρέγγα, το γοφάρι, το μαγιάτικο και το μάρλιν.

Η πιο συνηθισμένη αιτία οξείας τοξικότητας από ισταμίνη είναι το αποτέλεσμα ανεπαρκούς ψύξης ή αλλοιωμένων ψαριών. Αυτό προκαλεί υπερανάπτυξη βακτηρίων που μετατρέπουν την ιστιδίνη σε υψηλά επίπεδα ισταμίνης.

Άτομα που έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα του ενζύμου διαμίνη οξειδάση μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στην τοξικότητα από ισταμίνη.