Ποια είναι η σωστή ώρα για μεσημεριανή σιέστα - Και το λάθος που καταστρέφει τον βραδινό σου ύπνο

Όλοι έχουμε βιώσει εκείνη τη γνώριμη, σχεδόν ακαταμάχητη νύστα που εμφανίζεται ύπουλα λίγο μετά το μεσημέρι. Η συγκέντρωσή σου πέφτει αισθητά, τα βλέφαρα βαραίνουν, η διάθεση για δουλειά ή υποχρεώσεις εξαφανίζεται και η πρώτη αυτόματη κίνησή σου είναι είτε να φτιάξεις άλλον έναν δυνατό καφέ, είτε να αναζητήσεις μια γρήγορη απόδραση στον καναπέ.

Αν νιώθεις τύψεις κάθε φορά που λαχταράς έναν μεσημεριανό ύπνο, η επιστήμη έρχεται να σε απενοχοποιήσει: το περίφημο power nap δεν είναι δείγμα τεμπελιάς, αλλά ένα εξαιρετικό εργαλείο ευεξίας. Μπορεί να γίνει το απόλυτο μυστικό σου για να ανακτήσεις τη διαύγεια, τη μνήμη, τη δημιουργικότητα και τη θετική σου διάθεση μέχρι το βράδυ.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του δεν εξαρτάται μόνο από το πόσα λεπτά θα διαρκέσει, αλλά κυρίως από το σωστό timing.

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