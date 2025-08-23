Το πολύτιμο λαχανικό που δίνει στον οργανισμό μας ό,τι χρειάζεται για το καλοκαίρι

Υγιεινή διατροφή και καλοκαίρι. Ένας συνδυασμός αρκετά δύσκολος για τους περισσότερους, αφού το καλοκαίρι είναι η εποχή που είμαστε όλοι πιο ξέγνοιαστοι. Το να τρέφεσαι υγιεινά και στις διακοπές σου όμως, δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο.

Τα φρούτα και λαχανικά που ευδοκιμούν και τα καταναλώνουμε κατά τους θερινούς μήνες, είναι πλούσια σε ευεργετικές ιδιότητες και περιέχουν τα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να ανταπεξέλθει στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ειδικότερα, υπάρχει ένα λαχανικό που ονομάζεται «Η Βασίλισσα του Καλοκαιριού» καθώς έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία μας.

Unsplash

Το πολύτιμο αυτό λαχανικό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, είναι η ντομάτα. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα, ενώ έχει μόλις 22 θερμίδες.

Τα σημαντικά οφέλη για την υγεία

Μια μόνο ντομάτα, καλύπτει έως και το 40% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη C, τη βιταμίνη με τις ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες που διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, την απορρόφηση του σιδήρου, την παραγωγή κολλαγόνου, ενώ προστατεύει το δέρμα από τις βλάβες που προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο.

Είναι επίσης σημαντική πηγή πρόσληψης της βιταμίνης Α, η οποία είναι απαραίτητη για την όραση και την υγεία του δέρματος, και βιταμίνης Κ, απαραίτητη για τα οστά. Επιπλέον, είναι πλούσια σε κάλιο, βασικό συστατικό για τη λειτουργία της καρδιάς, τους μυς, τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και την ισορροπία των υγρών και αντιοξειδωτικά.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, είναι ιδανική για να παραμείνει ο οργανισμός μας ενυδατωμένος τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Τώρα ξέρεις λοιπόν, τι δεν πρέπει να λείπει από το γεύμα σου αυτό το καλοκαίρι.