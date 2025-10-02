Μενού

Πώς να κάνεις σωστά διαλειμματική νηστεία, σύμφωνα με διατροφολόγο

Η Γιούλη Ματσαμά, καθηγήτρια φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στη διατροφολογία εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε για τη διαλειμματική νηστεία.

Γυναίκα κάνει διατροφή
Οι 8 δίαιτες που μπορεί να βλάψουν την υγεία σου και γιατί να τις αποφύγεις
Σε έναν κόσμο όπου η διατροφή έχει γίνει περίπλοκη υπόθεση, με δίαιτες που υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα και λίστες «απαγορευμένων» τροφών που συνεχώς αλλάζουν, η διαλειμματική νηστεία έρχεται να προσφέρει μια διαφορετική, πιο απλή προσέγγιση. Δεν βασίζεται τόσο στο τι τρως, αλλά στο πότε τρως — και αυτό ακριβώς είναι που την κάνει να ξεχωρίζει.

Η Γιούλη Ματσαμά, καθηγήτρια φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στη διατροφολογία εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε για τη διαλειμματική νηστεία.

