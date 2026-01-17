Πώς θα πετύχουμε τους στόχους φέτος, για να μη γίνει η δίαιτα «από Δευτέρα»

Η αρχή της νέας χρονιάς συνοδεύεται σχεδόν πάντα από μεγάλες προσδοκίες γύρω από τη διατροφή και τη φροντίδα του σώματος. «Θα τρώω πιο υγιεινά», «θα χάσω βάρος», «θα προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου» είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες αποφάσεις.

Σύμφωνα όμως με τη Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη , μοριακή βιολόγο και Διαιτολόγο-Διατροφολόγο με εξειδίκευση στην ψυχολογία της διατροφής , το πρόβλημα δεν βρίσκεται στους ίδιους τους στόχους, αλλά στον τρόπο με τον οποίο τους προσεγγίζουμε.

Όπως εξηγεί, οι στόχοι αυτοί είναι απολύτως καλοπροαίρετοι και κατανοητοί. Κι όμως, για πολλούς ανθρώπους, λίγες εβδομάδες ή μήνες μετά, εγκαταλείπονται.

Η επιστήμη της συμπεριφοράς δείχνει ότι αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη θέλησης, αλλά σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες και σε μια αυστηρή λογική «όλα ή τίποτα».

Όταν η καθημερινότητα φέρνει κούραση, άγχος ή απρόοπτα, το πλάνο γίνεται δύσκολο να τηρηθεί και η παραμικρή απόκλιση συνοδεύεται από ενοχές και απογοήτευση.

Η Δρ. Καραγκούνη επισημαίνει ότι οι στόχοι γύρω από τη διατροφή και την απώλεια βάρους συχνά βασίζονται σε εξωτερικές πιέσεις, όπως κοινωνικά πρότυπα ή αριθμούς στη ζυγαριά, και όχι σε ουσιαστική φροντίδα του σώματος και της υγείας.

«Οι αλλαγές που διαρκούν είναι εκείνες που γίνονται σταδιακά, έχουν ευελιξία και βασίζονται στη σύνδεση με τις προσωπικές μας ανάγκες, όχι στην τιμωρία», τονίζει.

Αντί λοιπόν για το «πρέπει να χάσω Χ κιλά», μια πιο ουσιαστική προσέγγιση είναι να αναρωτηθούμε πώς θέλουμε να νιώθουμε μέσα στο σώμα μας και τι μας βοηθά να έχουμε περισσότερη ενέργεια και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μικρά, ρεαλιστικά βήματα, όπως το να τρώμε πιο συνειδητά, να ακούμε τα σήματα του σώματός μας και να προσθέτουμε θρεπτικά τρόφιμα αντί να αφαιρούμε συνεχώς, μπορούν να δημιουργήσουν σταθερές συνήθειες και να μειώσουν το άγχος γύρω από τη διατροφή .

Η νέα χρονιά, σύμφωνα με τη Δρ. Καραγκούνη , δεν χρειάζεται να ξεκινά με αυστηρούς κανόνες, αλλά με φροντίδα προς τον εαυτό μας. Όταν η διατροφή και η φροντίδα του σώματος αντιμετωπίζονται ως πράξη αυτοσεβασμού και όχι ως «δοκιμασία», οι στόχοι γίνονται πιο ανθρώπινοι και πολύ πιο εφικτοί.

Ίσως, τελικά, ο πιο σημαντικός στόχος για τη νέα χρονιά να μην είναι να αλλάξουμε το σώμα μας, αλλά να χτίσουμε μια πιο υγιή και σταθερή σχέση μαζί του.