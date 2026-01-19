Σε αναμμένα κάρβουνα για τη γρίπη: Έως και 2 εκατ. άνθρωποι θα νοσήσουν στην Ελλάδα φέτος

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μοντέλα για την επιδημιολογία της γρίπης, το 10% έως και το 20% του πληθυσμού της Ελλάδας θα νοσήσει φέτος με γρίπη, ποσοστό που αντιστοιχεί με 1 εκατ. έως και 2 εκατ. ανθρώπους, όπως επισημαίνει ο καθηγητής πνευμονολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.

Αιτία της αυξημένης διασποράς είναι η αυξημένη μεταδοτικότητα του υποστελέχους Κ του ιού της γρίπης Α (Η3Ν2), που έχει επικρατήσει, το οποίο φέρει περισσότερες μεταλλάξεις από ό,τι συνήθως με συνέπεια να είναι μεταδοτικότερο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προκαλεί βαρύτερη νόσηση, όπως προσθέτει η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Τα αυξημένα περιστατικά γρίπης όπως είναι φυσικό δημιουργούν πίεση στα νοσοκομεία από τις υπεράριθμες νοσηλείες, ενώ εκτός από την γρίπη πρέπει να συνυπολογιστούν στο ίδιο χρονικό διάστημα και οι νοσηλείες από τις άλλες αναπνευστικές ιώσεις (μετά από προσβολή με κορονοϊό και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, RSV) αλλά και οι γαστρεντερίτιδες του χειμώνα.

Έως και 3πλάσια τα κρούσματα γρίπης συγκριτικά με πέρσι

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα έχουν νοσηλευτεί με γρίπη 871 ασθενείς, έχουν διασωληνωθεί στη ΜΕΘ 15 ασθενείς και έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι στην πατρίδα μας, με τις νοσηλείες την 2η και τη 3η εβδομάδα του 2026 να είναι περίπου 3 φορές περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Σύσταση ακόμα και για όψιμο εμβολιασμό

Οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι είναι άτομα προχωρημένης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκαταστολή και συνεπώς εύθραυστη υγεία. Σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα συνιστά σε όλους τους ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και άνω να εμβολιαστούν έναντι της γρίπης έστω και τώρα και να κάνουν επίσης το προληπτικό εμβόλιο για την covid 19 και για τον ιό RSV.

Το αντιγριπικό εμβόλιο έδειξε σε μελέτες 52% αποτελεσματικότητα στα παιδιά και 57% αποτελεσματικότητα στους ενήλικες, με αιτία της χαμηλότερης αποτελεσματικότητας να αποτελεί το γεγονός ότι το υποστέλεχος Κ δεν είχε συμπεριληφθεί στην σύνθεσή του. Θα υπάρχει ωστόσο στο επόμενο επικαιροποιημένο εμβόλιο που θα κυκλοφορήσει το επόμενο φθινόπωρο.

Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού τόσο πιο γρήγορα θα αναπτύξουν αντισώματα μέσω μιας διαδικασίας που απαιτεί την πάροδο περίπου 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό.

Τεστ με τα πρώτα συμπτώματα

Εξίσου σημαντική με τον έγκαιρο εμβολιασμό είναι η έγκαιρη διάγνωση ώστε ο ασθενής να λάβει αντιικά χάπια (tamiflu), που αποτρέπουν την σοβαρότερη νόσηση και τις επιπλοκές.

Συνεπώς με τα πρώτα συμπτώματα γρίπης πρέπει να κάνουμε τεστ, ωστόσο αποτελεί συχνό φαινόμενο τα συνδυαστικά τεστ (για γρίπη, covid, RSV) που προμηθευόμαστε από το φαρμακείο να μη δίνουν αποτέλεσμα την πρώτη φορά.

Γι αυτό συνιστάται η επανάληψη του τεστ, εφόσον απαιτείται, όπως υπογραμμίζει η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Σε πολλές περιπτώσεις νοσηλείας παιδιών και μεσήλικων-ηλικιωμένων, το τεστ άργησε να δείξει την θετικότητα στην γρίπη, με την καθηγήτρια επιδημιολογίας Θ. Ψαλτοπούλου να θυμίζει ότι πρέπει να γίνει σωστά στο σπίτι.