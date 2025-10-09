Στα φαρμακεία το self-test για την κατανάλωση αλκοόλ: Πώς το κάνετε και πόσο κοστίζει

Πλέον κάθε οδηγός μπορεί να ελέγχει τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του με self-test που θα αγοράζει στο φαρμακείο.

Πρόκειται για ατομικά τεστ, τα οποία ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνος του, προκειμένου να γνωρίζει αν είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια και εντός των νομίμων ορίων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το τεστ είναι απλό στη χρήση, κοστίζει από 5 έως 7 ευρώ η συσκευασία, η οποία περιέχει δύο τεστ – και βασίζεται σε χρωματική ένδειξη για την εκτίμηση των επιπέδων αλκοόλ.

Πώς «κάνουμε αλκοτέστ στον εαυτό μας»

Ο φαρμακοποιός Θοδωρής Ζευκιλής εξήγησε πώς μπορούμε να κάνουμε το τεστ: «Είναι πολύ απλό. Υπάρχει ένα αντιδραστήριο στο κέντρο του σωλήνα. Πιέζεις τα δύο άκρα για να το απελευθερώσεις και φυσάς παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα. Το επαναλαμβάνεις μία ακόμη φορά. Ανάλογα με το χρώμα που αλλάζουν οι κρύσταλλοι στο εσωτερικό, μπορείς να δεις αν έχεις καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που σε θέτει εκτός ορίου».

Η κλίμακα περιλαμβάνει τέσσερις ενδείξεις:

0 – Αρνητικό (λευκό)

0.2 – Χαμηλή ποσότητα

0.5 – Υψηλότερη ένδειξη

0.8 – Πολύ υψηλή ένδειξη (κόκκινο)

«Στους νέους οδηγούς το όριο είναι έως 0,2, ενώ στους πιο έμπειρους είναι 0,5 – αν και αυτό το διάβασα online, δεν είμαι απολύτως βέβαιος», πρόσθεσε ο φαρμακοποιός.

Η διάθεση των τεστ ξεκίνησε στις αρχές του έτους, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, «ο κόσμος αρχίζει τώρα να τα αναγνωρίζει και να τα ζητά περισσότερο», καθώς δεν υπήρχε ευρεία ενημέρωση.

«Το βάλαμε αρχικά στον πάγκο μας για να το βλέπει ο κόσμος. Μας ρωτούσαν τι είναι και πώς λειτουργεί. Τώρα αρχίζει να κινείται περισσότερο», σημειώνει.