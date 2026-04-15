Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου και πότε γίνεται επικίνδυνο

Ο όρος «ανεύρυσμα» έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία και προκαλεί φόβο στο άκουσμά του, είτε αφορά τον εγκέφαλο είτε την κοιλιακή αορτή καθώς αν το ανεύρυσμα υποστεί ρήξη και προκληθεί αιμορραγία, απειλείται άμεσα η ζωή του ασθενούς, με κάθε δευτερόλεπτο να μετρά για την αποτελεσματική του αντιμετώπισή.

Συγκεκριμένα ο όρος «ανεύρυσμα εγκεφάλου» περιγράφει τη διάταση του τοιχώματος ενός αγγείου που σε εκείνη τη θέση έχει λεπτά, αδύνατα τοιχώματα και προοδευτικά φουσκώνει σαν ένα λεπτό μπαλόνι, με τα ανευρύσματα συνήθως να δημιουργούνται στα σημεία διχασμού των αρτηριών. Όπως επισημαίνει ο νευροχειρουργός Νικόλαος Καραγεώργος, ανευρύσματα εγκεφάλου παρουσιάζει ποσοστό 2% έως και 5% του πληθυσμού, αν όμως υπάρχει βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, τότε η επίπτωσή τους φθάνει στο 9,5%. Η μέση ηλικία εμφάνισης ενός ανευρύσματος εγκεφάλου κυμαίνεται στα 50-60 έτη.

Ο κίνδυνος ρήξης εξαρτάται από το μέγεθος του ανευρύσματος

Τα ανευρύσματα εγκεφάλου σπάνια δίνουν συμπτώματα και ο κίνδυνος ρήξης είναι μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθός τους. Τα μικρά ανευρύσματα δεν προειδοποιούν με συμπτώματα και γενικά ισχύει πως τα ανευρύσματα εγκεφάλου συνήθως εντοπίζονται τυχαία σε απεικονιστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται για άλλες παθήσεις. Η διάγνωσή τους γίνεται με αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία και αξιολογείται ο κίνδυνος ρήξης. Σε πολλές περιπτώσεις στα μικρά ανευρύσματα συνιστάται παρακολούθηση και χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής, για να αποφευχθεί μελλοντική ρήξη και αιμορραγία.

Διαβάστε ακόμα: Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε από τον αέρα του Happy Day όταν έμαθε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη

Συμπτώματα πριν την ρήξη των μεγαλύτερων ανευρυσμάτων

Τα μεγαλύτερα ανευρύσματα εγκεφάλου με ακανόνιστο σχήμα και αυτά που βρίσκονται στην οπίσθια εγκεφαλική κυκλοφορία (της σπονδυλικής και της βασικής αρτηρίας του εγκεφάλου) έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν ρήξη και να προκληθεί αιμορραγία.

Αν ένα ανεύρυσμα είναι μεγάλο μπορεί να δώσει συμπτώματα πιέζοντας τα αγγεία του εγκεφάλου, χωρίς να έχει υποστεί ρήξη. Τα «πιεστικά» συμπτώματα ενός μεγάλου ανευρύσματος περιλαμβάνουν πόνο πάνω και πίσω από το μάτι, διευρυμένη κόρη ματιού, θολή όραση, διπλωπία, μούδιασμα, αδυναμία ή παράλυση μιας πλευράς του προσώπου και πτώση βλεφάρου.

Όσο πιο νέος σε ηλικία είναι ο ασθενής, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες ρήξης του ανευρύσματος. Ο κίνδυνος ρήξης υπολογίζεται από το ιστορικό του ασθενούς και συγκεκριμένους παράγοντες με βάση ένα σκορ του συστήματος PHASES, εφόσον το ανεύρυσμα διαγνωστεί πριν τη ρήξη του.

Τι συμβαίνει αν το ανεύρυσμα υποστεί ρήξη

Εάν το ανεύρυσμα εγκεφάλου υποστεί ρήξη, τότε προκαλεί αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα ανευρύσματα παρουσιάζονται στον υπαραχνοειδή χώρο ανάμεσα στον εγκέφαλο και στις λεπτές μεμβράνες πού τον περιβάλλουν, και για το λόγο αυτό η αιμορραγία ονομάζεται υπαραχνοειδής αιμορραγία. Σε ποσοστό 20-40%, στα περιστατικά αυτά συνυπάρχει και ενδοεγκεφαλική αιμορραγία με το αίμα να συσσωρεύεται σε κοιλότητες του εγκεφάλου που λέγονται κοιλίες και κανονικά περιέχουν εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Το ανεύρυσμα που αιμορράγησε είναι απειλητικό για τη ζωή του ασθενούς και μπορεί να εκδηλωθεί με μια πληθώρα συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν λιποθυμικό επεισόδιο, ξαφνικό, εξαιρετικά δυνατό πονοκέφαλο, ναυτία και έμετο, δυσκαμψία στον αυχένα, ευαισθησία στο φως, επιληπτικές κρίσεις, ενώ ο ασθενής μπορεί ακόμα και να πέσει σε κώμα. Η ρήξη ανευρύσματος είναι μια επικίνδυνη, δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση. Στατιστικά το 30-40% των περιστατικών ανευρύσματος εγκεφάλου αποβαίνει θανατηφόρο. Ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε νοσοκομείο και να εισαχθεί σε νευροχειρουργική κλινική για την άμεση αντιμετώπιση του διαρραγέντος ανευρύσματος, με κάθε δευτερόλεπτο να μετρά για την ζωή του. Σημειώνεται ότι εξίσου επικίνδυνο και δυνητικά θανατηφόρο είναι το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής που αφορά την διεύρυνση της κύριας αρτηρίας της κοιλιακής περιοχής, η οποία συνήθως ξεπερνά τα 3 cm. Αν δεν αντιμετωπιστεί, υπάρχει άμεσος κίνδυνος ρήξης, που απειλεί την ζωή του ασθενούς, όπως ισχύει και με τα ανευρύσματα εγκεφάλου.