Τι είναι η νόσος ALS από την οποία κατέληξε ο Έρικ Ντέιν

Ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν (Eric Dane), ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Μαρκ Σλόαν στο Grey’s Anatomy έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του την Πέμπτη. Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Τι είναι η ALS

Η ALS είναι εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος. Η νόσος χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα, δεσμιδώσεις και προοδευτική μυϊκή αδυναμία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυσκολία στην ομιλία, κατάποση και εν τέλει διακοπή της αναπνοής. Τα αίτιά της, σύμφωνα με τη wikipedia, δεν είναι γνωστά στο 90% με 95% των περιπτώσεων (σποραδικές), ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι κληρονομική. Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τη νόσο.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η ALS είναι μια ανίατη ασθένεια που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σε προοδευτική απώλεια του ελέγχου των μυών. Σταδιακά οδηγεί στην παράλυση και στον θάνατο.

Ο ηθοποιός (Eric Dane) είχε κάνει γνωστή την είδηση για την ασθένειά του με δήλωση που δημοσιεύτηκε στο People την Πέμπτη (10/4). «Διαγνώστηκα με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω στο πλευρό μου την αγαπημένη μου οικογένεια καθώς βαδίζουμε μαζί στο επόμενο κεφάλαιο».

«Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο σετ του Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και τη δική μου αυτήν την περίοδο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του θανάτου του Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν πέθανε σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου αποκάλυψε ότι έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

«Με βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης (19/02), μετά από μια θαρραλέα μάχη με την ALS» αναφέρεται σε δήλωση της οικογένειας. Ήταν παντρεμένος με την, επίσης, ηθοποιό και μοντέλο Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Η γραπτή δήλωση ανέφερε ότι πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από φίλους και την αφοσιωμένη σύζυγό του, και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, «οι οποίες ήταν το κέντρο του κόσμου του».

«Θα μας λείψει βαθύτατα και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την έκρηξη αγάπης και υποστήριξης που έλαβε» συμπληρώθηκε στην ίδια ανακοίνωση.