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Τι να κάνεις όταν δεν μπορείς να σταματήσεις να τσιμπολογάς

Δείτε τους πιο κοινούς λόγους για τους οποίους τσιμπολογάτε, καθώς και πρακτικές στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να σπάσετε οριστικά αυτόν τον κύκλο.

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Τα σνακ μπορούν να αποτελέσουν έναν χρήσιμο τρόπο για να πάρετε την ενέργεια που χρειάζεστε για να συνεχίσετε τη μέρα σας. Τα υγιεινά σνακ είναι στην πραγματικότητα αρκετά χρήσιμα για τη θρέψη του σώματός σας, την εξισορρόπηση του σακχάρου στο αίμα και τη διαχείριση της όρεξης. Αλλά αν διαπιστώσετε ότι τρώτε συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ίσως αξίζει να επανεκτιμήσετε τις διατροφικές σας επιλογές.

Ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και χορταστικό σνακ θα πρέπει να σας κρατά χορτάτους για τουλάχιστον μερικές ώρες. Απο την άλλη μεριά, η συχνή κατανάλωση τροφής μπορεί να υποδηλώνει πλήξη ή συναισθηματική υπερφαγία και όχι πραγματική σωματική πείνα.

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