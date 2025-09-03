Το trend με το ελαιόλαδο για την υγεία του εντέρου που μάθαμε από τα social

Τα εκπληκτικά και πολύτιμα οφέλη του ελαιόλαδου είναι γνωστά από τα πολύ παλιά χρόνια, δεδομένου ότι οι απαρχές της ελαιοκαλλιέργειας, τοποθετούνται χρονικά στην εποχή του Χαλκού.

Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και έχει αποδειχθεί ότι έχει τεράστια διατροφική αξία και πως η καθημερινή χρήση του είναι καθοριστική για την υγεία.

Μάλιστα, η αντικατάσταση ακριβών συμπληρωμάτων με μια απλή κουταλιά έξτρα παρθένου ελαιολάδου είναι η τελευταία τάση για την υγεία που γίνεται viral παγκοσμίως.

Ο διατροφικός αυτός θησαυρός έγινε αντικείμενο ενός νέου trend και στο TikTok. Ξεκίνησε από μια κοπέλα η οποία ανέβασε βίντεο υποστηρίζοντας πως δοκίμαζε μια κουταλιά ελαιόλαδου καθημερινά για να δει αν θα μπορούσε πραγματικά να βελτιώσει την υγεία του εντέρου της.

Ελαιόλαδο | Shutterstock

Πώς το ελαιόλαδο ωφελεί τον οργανισμό μας;

Πώς λοιπόν το ελαιόλαδο είναι φιλικό προς το έντερο; Η χρήση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο έντερο εάν χρησιμοποιείται αντί για άλλα έλαια, επειδή έχει λιγότερη οξύτητα, η οποία είναι πιο φιλική προς το έντερο και προκαλεί λιγότερο ερεθισμό

Διαβάστε ακόμη: Ποια είδη καρκίνου μπορεί να προλάβει το ελαιόλαδο - Ελληνίδα γιατρός απαντά

Tο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, οι οποίες είναι φυτικές ενώσεις που δρουν ως αντιοξειδωτικά και βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής στο σώμα (ιδιαίτερα στο έντερο) υποστηρίζοντας μια πιο ποικιλόμορφη μικροχλωρίδα του εντέρου.

Είναι επίσης γεμάτο με μια ουσία, την ελαιοκανθάλη, μια φυσική ένωση που έχει αντιφλεγμονώδη δράση παρόμοια με την ιβουπροφαίνη. Αν και δεν αποτελεί άμεση φαρμακευτική λύση, η τακτική κατανάλωση υψηλής ποιότητας έξτρα παρθένου ελαιόλαδου θα μπορούσε να προσφέρει αντιφλεγμονώδη υποστήριξη με την πάροδο του χρόνου.

Μια μελέτη του 2020 που δημοσιεύτηκε στο Nutrition Reviews, διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο καθημερινά, είχαν βελτιωμένα επίπεδα ορισμένων φιλικών προς το έντερο βακτηρίων και μειωμένους δείκτες φλεγμονής.

Αν το να πίνετε μια κουταλιά της σούπας λάδι κάθε πρωί δεν είναι ακριβώς ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, μπορείτε να αποκομίσετε τα πολύτιμα οφέλη του, χρησιμοποιώντας το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο γενναιόδωρα στο μαγείρεμα, πάνω από τα λαχανικά σας, σε σούπες ή χρησιμοποιήστε το αντί για το βούτυρο.