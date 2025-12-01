UNICEF: «1 στα 6 παιδιά αυτοτραυματίζονται» - Εθνική δράση για την ψυχική υγεία

Πρότυπο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στα παιδιά και στους νέους υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF.

Η Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, που παρουσιάστηκε σήμερα, περιλαμβάνει διαφορετικούς πυλώνες, ανάλογα με την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην εφαρμογή ενός προγράμματος για την προαγωγή της ψυχικής υγείας γονιών και παιδιών, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, αποτελεί βέλτιστη πρακτική διεθνώς, έχει εφαρμοστεί έως τώρα σε περισσότερες από 30 χώρες και για πρώτη φορά υλοποιείται και στη χώρα μας.

Παιδιά και αυτοτραυματισμός; Οι «πυλώνες» του νέου προγράμματος

Περιλαμβάνει δωρεάν συμβουλευτικές ή/και θεραπευτικές ομαδικές συνεδρίες με γονείς, με στόχο την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση τόσο των προβλημάτων που βιώνουν οι ίδιοι, όσο και τα παιδιά τους. Όλες οι υπηρεσίες του προγράμματος είναι δωρεάν και έως τώρα έχουν λάβει μέρος σε αυτό περισσότερες από 500 οικογένειες.

Διαβάστε ακόμα: ΠΟΥ: Παρουσίασε για πρώτη φορά κατευθυντήριες γραμμές για την υπογονιμότητα

Ο δεύτερος πυλώνας της Εθνικής Δράσης αφορά την Αντιμετώπιση του Αυτοτραυματισμού στους Νέους. Το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την UNICEF, θεσμοθέτησε στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων (17-24 ετών), το οποίο λειτουργεί ήδη παρέχοντας εξειδικευμένη στήριξη σε εφήβους, νέους και οικογένειες που βιώνουν το πρόβλημα του αυτοτραυματισμού.

Το Κέντρο παρέχει δια ζώσης, αλλά και εξ αποστάσεως (μέσω τηλεψυχιατρικής), υπηρεσίες κλινικής αξιολόγησης, ψυχοθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε νέους και τους γονείς τους, αλλά και άλλες εξειδικευμένες θεραπείες. Όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις και οι κλινικές υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στην εκδήλωση αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία για την προστασία των νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους, επισημαίνοντας:

«Το δυσκολότερο και πολυτιμότερο βήμα για όλους μας στη ζωή, είναι να βρούμε τη δύναμη να αποδεχτούμε μια αλήθεια που πονάει. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από ιλιγγιώδη ταχύτητα και συνεχείς αλλαγές.

Σε αυτό το περιβάλλον που κυριαρχεί η εικόνα και όχι το βίωμα, οι νέοι συχνά, ενώ φαίνονται συνεχώς συνδεδεμένοι ψηφιακά, στην πραγματικότητα στερούνται ουσιωδών κοινωνικών σχέσεων, στερούνται των βιωμάτων που θα θρέψουν τον ψυχισμό και θα τους μάθουν ότι μπορούν να εμπιστεύονται τους ανθρώπους, αξίζει να μάθουν να αγαπούν, να παλεύουν, να ζουν με βάση την επιθυμία και να σέβονται τις ανάγκες τους».

Παράλληλα, η κ. Αγαπηδάκη έκανε ειδική μνεία και στα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία όπως υπογράμμισε, καταγράφουν ότι οι νέοι υποφέρουν από σοβαρές ψυχικές δυσκολίες, μία από τις οποίες είναι και ο αυτοτραυματισμός.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί η άσκηση υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει πεπτικές διαταραχές

«Κάθε νέα, κάθε νέος που αυτοτραυματίζεται, χρειάζεται να ξέρει ότι δεν είναι μόνη, δεν είναι μόνος. Υπάρχει μια ομάδα ειδικών που ξέρει και καταλαβαίνει τι συμβαίνει και μπορεί να τους μιλήσει ελεύθερα για όσα βιώνει.

Είμαστε δίπλα σε κάθε νέο, σε κάθε οικογένεια, με τον πιο έμπρακτο τρόπο: αναπτύσσοντας το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειες τους», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, εξηγώντας ότι συνολικά η πρωτοβουλία αυτή αφορά ολόκληρο το οικοσύστημα γύρω από το παιδί, την οικογένεια, το σχολείο, τους επαγγελματίες υγείας και στοχεύει να τους προσφέρει τα πολύτιμα εργαλεία που χρειάζονται για να αναγνωρίζουν έγκαιρα σημάδια κινδύνου και να παρεμβαίνουν με ασφάλεια.

«Στόχος μας είναι να δώσουμε στους νέους όχι απλά θεραπεία, αλλά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να ονειρευτούν, να ζήσουν τη ζωή τους όπως επιθυμούν, όπως αξίζει σε όλους μας», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Αγαπηδάκη.

Η Εθνική Δράση για την Προαγωγή της Υγείας των Παιδιών και των Οικογενειών τους, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU.