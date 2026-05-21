Το ανατριχιαστικό χαμογελάκι του Ben-Gvir

Έχει κάτι το γελάκι που κάνει ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ Ben-Gvir στην αρχή ενός βίντεο που αποτελεί μια ηδονιστική απεικόνιση της επιβολής. Κάποιοι αστυνομικοί αρπάζουν με βία μία ακτιβίστρια. Ο υπουργός περνάει δίπλα με αυτό το γελάκι που έχει μέσα του κάτι από υποτίμηση. Την υποτίμηση που γεννιέται από το μίσος. Όχι όποια και όποια υποτίμηση.

Έχει όμως και κάτι ακόμα χειρότερο. Ξεκάθαρα, πέρα από κάθε συμβολισμό, κάθε μορφής παραδειγματισμό προς άλλους επίδοξους ακτιβιστικούς στόλους, ο Ben-Gvir απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει. Δεν βάζει το αυστηρό προσωπείο του νικητή. Δεν φωνάζει, δεν ουρλιάζει. Είναι ξεκάθαρο ότι απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η στιγμή του.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες με πρωταγωνιστή τον ίδιο σόκαραν τον πλανήτη. Ανάγκασαν ακόμα και τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ να τις καταδικάσουν με τρόπο ομολογουμένως έντονο. Ήταν δε μία από τις σπάνιες φορές που ο ίδιος Benjamin Netanyahu κατέκρινε και αυτός δημόσια τον κυβερνητικό του σύμμαχο. Άλλοι υπουργοί υπήρξαν ακόμα πιο αυστηροί.

Στο αμέσως επόμενο πλάνο του σύντομου βίντεο, βλέπουμε ανθρώπους πεταμένους μέσα στον ήλιο γονατισμένους, σε στάση ικεσίας μάλλον. Δίπλα σε κάτι που μοιάζει με χημικές τουαλέτες και κάτω από έναν πάνοπλο αστυνομικό που στέκεται και κοιτάει από ψηλά.

Το πρόσωπο είναι το πιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό μας. Σε μία τέτοια σκηνογραφία επιβολής και φρίκης δεν χωράει κανένα πρόσωπο. Tα πρόσωπα ακουμπούν στο έδαφος. Άνθρωποι κουβαλιούνται σαν σακιά, δεμένοι πισθάγκωνα. Μία εμμόνη με το κεφάλι κάτω. Αν αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια μας, σε πολίτες συμμάχων χωρών, τι γίνεται εκεί με τις κάμερες κλειστές;

To βίντεο συνεχίζεται. Κανένα πρόσωπο ακόμα. Αυτά των ακτιβιστών είναι στο έδαφος, αυτά των αστυνομικών καλυμμένα. Πολλοί είναι με μάσκες από αυτές που γνωρίσαμε στον κορονοϊό. Έτσι για να προστεθεί και μία υγειονομικού τύπου εκδοχή. Να φανεί στην εικόνα ότι αυτοί οι τύποι φέρουν πάνω τους αρρώστιες και μικρόβια.

Το μόνο που φαίνεται είναι αυτό του Ben-Gvir με αυτό το ανατριχιαστικό χαμογελάκι του. Δεν νιώθει προφανώς καμία ανάγκη να κρύψει όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό είναι ίσως το πιο τρομακτικό από όλα. Ο ξεφτιλίζων και οι ξεφτιλιζόμενοι. Αυτός που απολαμβάνει και αυτοί που καταναλώνεται η αξιοπρέπεια τους.

«Ήρθαν με μεγάλη περηφάνια, σαν μεγάλοι ήρωες. Κοιτάξτε τους τώρα. Κοιτάξτε, δείτε πώς είναι τώρα. Δεν είναι ήρωες, δεν είναι τίποτα». Τονίζει σε ένα κομμάτι του βίντεο. Ανεμίζει μία σημαία του Ισραήλ, ίσως για να δώσει μία θεσμικότητα στη φρίκη.

Αυτό που βλέπουμε, τελικά, δεν είναι μέσο παραδειγματισμού. Δεν γίνεται για να μην επαναληφθεί μία αποστολή παρόμοιων στολίσκων. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πραγμάτωση ενός αυτοσκοπού. Μία κανονικοποίηση της ωμής βίας, να σταματήσουμε να βλέπουμε τη φρίκη ως φρίκη. Πάνω από όλα όμως είναι η βαθιά απόλαυση της φρίκης.