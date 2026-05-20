Μέχρι και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντέδρασε στις πρακτικές του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν στην ανατολική Μεσόγειο και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντότ.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίζει προκλητικούς στολίσκους, που στηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, να εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα και να φτάνουν στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου, κρατώντας ωστόσο αποστάσεις από τον Μπεν-Γκβιρ.

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ», τόνισε o πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως έδωσε άμεση εντολή στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην ταχύτατη απέλαση των ακτιβιστών.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026

Υπενυθμίζεται ότι τα ισραηλινά κοινωνικά δίκτυα κοινοποίησαν βίντεο που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud που κρατούνται από το Ισραήλ στο λιμάνι του Ασντόντ. Σε άλλο βίντεο ο Μπεν-Γκβιρ τούς περιγελάει.

🚢 Israeli Security Minister Itamar Ben-Gvir verbally abuses detained Gaza aid flotilla activists at Ashdod Port



📹 Footage shows activists handcuffed and lying on the ground with their heads down



➡️ Israeli forces attacked 50 vessels carrying 428 people from 44 countries in… pic.twitter.com/a5caNKbUmM — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2026

Σάαρ κατά Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο με τους ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, κατακεραύνωσε τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο. «Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη - και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι - από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους», έγραψε επίσης. «Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ

Έντονη ήταν η αντίδραση της Αθήνας καθώς ανακοίνωσε εξέδωσε το υπ. Εξωτερικών σχετικά με τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» (20.05.2026)

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων ακτιβιστών

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που συνελήφθησαν από τις αρχές του Ισραήλ. Στην ανακοίνωση του αναφέρει: «Οι εικόνες από τα βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται τα μέλη του πληρώματος του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla από τις αρχές του Ισραήλ, είναι κυριολεκτικά σοκαριστικές».

Το κόμμα προσθέτει: «Υπό τον συντονισμό του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, άνθρωποι που έχουν συλληφθεί παράνομα εξευτελίζονται και κακοποιούνται, με τον ίδιο τον υπουργό όχι μόνο να προβαίνει σε αναμετάδοση των φρικιαστικών αυτών εικόνων, αλλά και να πρωταγωνιστεί σε αυτές».

Ακόμα υποστηρίζει: «Είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη. Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί».

Καταλήγοντας στρέφει τα πυρά του κατά της κυβέρνησης σημειώνοντας: «Αντί να πανηγυρίζει, μέσω του ανεκδιήγητου Αδ. Γεωργιάδη, για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της απέναντι, πρώτα απ' όλα, στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωσή τους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους συλληφθέντες. Η φρίκη αυτή πρέπει να τερματιστεί άμεσα».

ΥΠΕΞ: «Τις επόμενες ώρες θα αφεθούν οι Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα»

Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου για τη Γάζα, θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών του Ισραήλ, σταδιακά, εντός των επόμενων ωρών, στο λιμάνι του Ασνστότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους.

Όπως ανέφερε η κ. Ζωχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί, πιθανότητα αύριο πρωί, στον χώρο, όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής και θα μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

«Το υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών», τόνισε και πρόσθεσε πως παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς και τους οικείους των επιβαινόντων για άμεση ενημέρωση.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε.