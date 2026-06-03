Το «δώρο Ζούπη» στο ΠΑΣΟΚ και ο μονόδρομος της Χαριλάου Τρικούπη

Δεν προλαβαίνει να κάνει κανείς ένα refresh στο κινητό του τηλέφωνο ή ένα ζάπινγκ στα τηλεοπτικά κανάλια και μια νέα δημοσκόπηση ξεπετάγεται.

Κάποτε σε περασμένες δεκαετίες οι δημοσκοπήσεις ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Συνιστούσε πολιτικό γεγονός. Δεν είχαν τη σημερινή συχνότητα και είχαν ένα κύρος.

Το δείγμα ήταν μερικών χιλιάδων ατόμων και υπήρχε μια απόσταση από τα γεγονότα ώστε να υπάρχει και μια δεδομένη αξιοπιστία. Βασικά ο ίδιος ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, τις θεωρούσε αξιόπιστες, ενώ και για τα μέσα ενημέρωσης ήταν πολύτιμο εργαλείο. Σήμερα ισχύει αυτό; Μάλλον όχι.

Οι «κατευθυνόμενες» δημοσκοπήσεις

Ο κόσμος θεωρεί περισσότερο κατευθυνόμενες τις καθημερινές δημοσκοπήσεις και βλέπει πως η μία από την άλλη απέχει σε πολλά ποσοστά, ενώ σε άλλα υπάρχει... κοινή γραμμή.

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Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και καταλαβαινόμαστε. Τα τελευταία 24ωρα το ΠΑΣΟΚ είναι στα... κάγκελα με τις συγκεκριμένες εταιρείες καθώς θεωρούν πως... πουσάρουν το νεοσύστατο κόμμα Τσίπρα με ποσοστά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η κόντρα έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά την γνωστή πλέον ατάκα του Ζαχαρία Ζούπη, που στην Χαριλάου Τρικούπη την θεωρούν άκρως εκδικητική και φανερώνει και πως... παίζεται το παιχνίδι.

Κι όμως στο ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ζούπη, αφού τους... δείχνει ένα δρόμο που θα πρέπει να πορευτούν. Κάνει κάτι παραπάνω από φανερό στον πολύ κόσμο αυτό που ο Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν και κάνει ακόμη πιο κατανοητό ότι την δεδομένη χρονική στιγμή με την εμφάνιση των δύο νέων «τηλεοπτικών» κομμάτων, οι δημοσκοπήσεις δεν χρειάζονται να πανικοβάλλουν κανέναν.

Είναι προφανές ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει αυτή την στιγμή με τον προσωπικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ δεν απολαμβάνει της ίδιας μιντιακής εύνοιας. Για παράδειγμα ακόμη δεν έχουμε δει εκπροσώπους της ΕΛΑΣ να είναι σε πάνελ με πολιτικούς άλλων κομμάτων προκειμένου να υπάρξει αντιπαράθεση απόψεων.

Ατελείωτοι μονόλογοι και διαγγέλματα από 2-3 συγκεκριμένα πρόσωπα σίγουρα δεν είναι το... φρέσκο και το καινούριο στην πολιτική. Το βλέπαμε στις τηλεοράσεις της Ανατολικής Ευρώπης σε περασμένες δεκαετίες. Στο ΠΑΣΟΚ, μη έχοντας φιλικά μέσα, ξέρουν καλά πως οι θέσεις, τα προγράμματα, οι απόψεις δεν βρίσκουν... αγωγούς για να περάσουν στην κοινωνία. Οπότε το... άμεσο ποδόσφαιρο είναι μονόδρομος.