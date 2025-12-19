Με τρομερή περιέργεια, μπήκα στις ειδήσεις που αφορούσαν την προβολή ενός απαγορευμένου επεισοδίου σε σχολείο του Αιγάλεω. Προσπαθούσα να βρω τι μπορεί να έβαλε να δουν τα παιδιά μας αυτή η καθηγήτρια η οποία παρουσιάζεται λίγο πολύ στα media ως τόσο ακραία από τα media.

Το επεισόδιο αυτό, λοιπόν, ανήκε στην πολυβραβευμένη βρετανική σειρά “Black Mirror”, μία σειρά του Charlie Brooker που ξεκίνησε να προβάλλεται στο Channel 4, μέχρι να αγοράσει τα δικαιώματά του το Netflix στο οποίο μπορεί να βρει κανείς μέχρι σήμερα όλα τα επεισόδια.

Εν συντομία, το “Black Mirror” είναι μία σειρά με αυτοτελή επεισόδια, κοινός σκελετός των οποίων είναι ότι έχουν τοποθετηθεί σε ένα δυστοπικό αλλά αρκετά κοντινό στο σήμερα μέλλον. Κάποια επεισόδια είναι αριστουργηματικά (“White Christmas”), κάποια άλλα μέτρια, καταγγελτικά και σχεδόν τεχνοφοβικά. Υπάρχουν και τα περισσότερα που είναι από μέτρια ως πολύ καλά.

Το επεισόδιο που προκάλεσε τον σάλο

Αν καταλαβαίνω καλά από τα ρεπορτάζ, το επεισόδιο το οποίο επέλεξε να δείξει η καθηγήτρια ήταν το πρώτο επεισόδιο του Black Mirror, αυτό με το οποίο έκανε το δυναμικό του μπάσιμο, για να γίνει πλέον μία από τις πιο εμβληματικές σειρές της σύγχρονης ιστορίας της τηλεόρασης. Όχι τίποτα συγκλονιστικό αλλά σίγουρα το πιο προβοκατόρικο όλης της ανθολογίας.

Σε αυτό, ένας λατρεμένο μέλος της βασιλικής οικογένειας έχει απαχθεί από μία ομάδα τεχνο-τρομοκρατών οι οποίοι απαιτούν από τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας να κάνει σεξ με ένα γουρούνι σε ζωντανή μετάδοση για να την ελευθερώσουν.

Το επεισόδιο αυτό βγήκε στον αέρα το μακρινό πια 2011, όταν το YouTube έμπαινε πια στη ζωή μας ως μέρος μίας παράλληλης ψηφιακής πραγματικότητας. Θυμίζω επίσης το σκάνδαλο με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, David Cameron, σύμφωνα με το οποίο στα φοιτητικά του χρόνια, ο Cameron έκανε κάτι παρόμοιο με ένα γουρούνι, μία τρομακτική αν μη τι άλλο σύμπτωση.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, είχαμε τα πρώτα, ίσως ανώριμα ακόμα, δείγματα αυτού που επιδίωκε το “Black Mirror”. Ένα σχόλιο για την ντεμποριανή κοινωνία του θεάματος, το πεδίο των αντιφάσεων της αστικής δημοκρατίας (ένας εξουσιαστής που όμως είναι ταυτόχρονα υπόδουλος στη δύναμη της περιβόητης «κοινής γνώμης»). Η ισχύς των media και ο αναδυόμενος ρόλος των social media.

Ο σάλος με το Black Mirror

Όλα αυτά πιθανότατα θα είχαν γίνει μία πολύ ωραία αφορμή για συζήτηση με μαθητές Λυκείου. Η πραγματικότητα βέβαια ήταν τελείως διαφορετική. Κάποιοι μαθητές εξοργίστηκαν με αυτό που είδαν -συνηθισμένοι προφανώς στην παραδοσιακή και πολύ βαρετή ύλη. Ακολούθησαν οι γονείς. Και ακολούθησε και ο περίφημος «σάλος», λέξη που κάθε φορά που τον ακούω σκέφτομαι χωρικούς με τσουγκράνες και δάδες.

Το point ήταν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο έδινε στιγμές κτηνοβασίας. Σκεφτόμουν τι είκονα θα είχα αποκομίσει και εγώ από την είδηση αυτή σε περίπτωση που δεν ήξερα τι είναι το Black Mirror ή που δεν είχα δει το συγκεκριμένο επεισόδιο: «Σκηνές κτηνοβασίας στα σχολεία μας» και άλλα τέτοια πράγματα που εξοργίζουν τον ήδη εξοργισμένο κόσμο.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, μίας και γνωρίζω το επεισόδιο, ένιωσα αυτή την αποπνικτική συνθήκη του πόσο εύκολα κάποιος/-α που κάνει κάτι που δεν είναι συνηθισμένο μπορεί να πεταχτεί στην πυρά SEO τίτλων και πειθαρχικών διώξεων. Γιατί τόσο καλά τα έχουμε κάνει όλα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα που φοβόμαστε μην κάποιος δεν ακολουθήσει το manual. Ας διαβάσουμε στα παιδιά Παπανούτσο και ας τα αφήσουμε να τους πάρει ο ύπνος έχοντας το κεφάλι μας ήσυχο.