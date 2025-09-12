Για πόσο ακόμα θα οδηγούμε με το κινητό στο χέρι; Αυτόπτης μάρτυρας σε τρία περιστατικά

Δεν ήταν η πρώτη φορά που οδηγός χάνει τον προσανατολισμό του και οδηγεί «ανάποδα» σε αυτοκινητόδρομο προκαλώντας τροχαίο ατύχημα.

Δυστυχώς χθες στο Αίγιο το τροχαίο δυστύχημα με απολογισμό δυο νεκρούς και την εμπλοκή – όπως όλα δείχνουν – μιας 70χρονης οδηγού ξαναφέρνει στην επιφάνεια το θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς και το κατά πόσο θα πρέπει να θεσπιστούν όρια για την ηλικία των οδηγών χωρίς αυτό να σημαίνει κάποιο είδος ηλικιακού ρατσισμού αλλά σχετίζεται με το ζήτημα της αντίληψης και των αντανακλαστικών.

Σχετικά με το θέμα ηλικιωμένοι και οδήγηση σε δηλώσεις του ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματτέο Σαλβίνι στις αρχές Αυγούστου ανέφερε ότι εξετάζονται σημαντικές αλλαγές στους κανόνες ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης μετά την εμπλοκή δυο οδηγών άνω των 80 ετών σε τροχαία ατυχήματα. Και οι δυο είχαν μπει ανάποδα σε αυτοκινητόδρομους.

Την ίδια στιγμή στην Αθήνα οι δρόμοι ξαναβρίσκουν τις συνηθισμένες εικόνες με τα ακινητοποιημένα οχήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και τα ατυχήματα. Χθες ήμουν αυτόπτης μάρτυρας σε τρία περιστατικά στο δρόμο. Στα δυο εξ αυτών οδηγοί κινούνταν στη λεωφόρο Μεσογείων. Ο ένας κρατούσε στο ένα χέρι το κινητό τηλέφωνο του και παράλληλα έστριβε και ο άλλος ενώ οδηγούσε έστελνε με το κινητό τηλέφωνο γραπτό μήνυμα έχοντας μειώσει σημαντικά την ταχύτητα του οχήματος και προκαλώντας ουρά άλλων αυτοκινήτων που ακολουθούσαν.

Το τρίτο περιστατικό ήταν στο Καλλιμάρμαρο όπου στελέχη της Τροχαίας έκαναν αλκοτέστ σε διερχόμενους οδηγούς και βεβαίωναν παραβάσεις.

Κάτι που συνεχίζουν από τον Αύγουστο καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας Αττικής τον περασμένο μήνα βεβαιώθηκαν 21.346 παραβάσεις του ΚΟΚ από τις οποίες 224 σε βαθμό πλημμελήματος. Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν 672 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, 2.531 παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 230 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 295 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 920 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 1.897 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και, 69 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς. Το ίδιο χρονικό διάστημα στην Αττική σημειώθηκαν 385 τροχαία ατυχήματα με 488 παθόντες και ειδικότερα: 14 θανατηφόρα με 14 νεκρούς, 16 σοβαρά με 17 σοβαρά τραυματίες και 355 ελαφρά με 457 ελαφρά τραυματίες.

Σύμφωνα με την Τροχαία: «Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων».

Μέσα από το Reader έχουμε επισημάνει πως πρέπει να αλλάξει η οδηγική συμπεριφορά καθώς η επικίνδυνη οδήγηση είναι καθημερινότητα και ας εφαρμοστεί η εισήγηση ειδικών να ενταχθεί το θέμα της συμπεριφοράς στο δρόμο για οδηγούς και πεζούς ως βιβλίο στα σχολεία από τις τάξεις του Δημοτικού ώστε όταν αυτοί οι μαθητές μεγαλώσουν να αλλάξουν την εικόνα στους δρόμους και να γίνουν πιο ασφαλείς για όλους.

