Η αβάσταχτη εκνευριστικότητα της διαχείρισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σας φαίνεται κι εσάς περίεργη η υπερπροστασία του Γιάννη και η μόνιμη εποπτεία, για να μην πω τη λέξη που ξεκινάει από «ντα» των Bucks κάθε φορά που έρχεται να παίξει με την Εθνική;

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έπαιξε το Σάββατο με την Κύπρο γιατί την Κυριακή η Eθνική τον χρειαζόταν περισσότερο απέναντι στη Γεωργία. Σαφές και αρκετά κατανοητό, αν υπολογίσει κανείς ότι τα περισσότερα από τα 15 ματς της regular season που δεν έπαιξε την περασμένη σεζόν στο NBA ήταν σκέλος ενός back to back ζευγαριού αγώνων.

Χθες (σ.σ. 2/9) ο Γιάννης δεν έπαιξε με τη Βοσνία. Παρ' όλ' αυτά, όλοι διαβεβαίωναν ότι θα παίξει στον «τελικό» για την πρώτη θέση του ομίλου με την Ισπανία. Κάτι που σημαίνει ότι μπορούσε να παίξει με τη Βοσνία αν κρινόταν απαραίτητο, αλλά έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων. Ναι, αλλά η Βοσνία δεν είναι Κύπρος, και χάσαμε. Και αυτή η ήττα μπορεί να μας κοστίσει εμφανώς στα νοκ-άουτ.

Και ερωτάται κανείς το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάποιον τόσο σοβαρό τραυματισμό που να δικαιολογεί αυτή την αγχώδη, και συχνά απογοητευτική, διαχείριση κάθε φορά που φοράει γαλανόλευκες φόρμες; Είναι πιο ευαίσθητος από άλλους megastar όπως ο Γιόκιτς ή ο Ντόντσιτς και οι Μπακς έχουν τον νου τους;

Διαβάστε επίσης: Ευρωμπάσκετ: Η θέση που θα τερματίσει η Ελλάδα και τα σενάρια για τον αντίπαλο

Τα νούμερα πάντως δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης καταπίνει σταθερά 80-100 ματς κάθε σεζόν στο NBA, που σημαίνει ότι είτε δεν έχει κάτι τόσο σοβαρό είτε είναι εξωγήινος και παίζει τόσα ματς και σε τέτοια ένταση, παρά το σοβαρό του πρόβλημα. Τι πιστεύω; Ότι δεν έχει κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Ο Γιάννης είναι εδώ και χρόνια, ο κορυφαίος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο. Για να μην κριθούμε για μεροληψία, ας συμφωνήσουμε έστω ότι είναι ένας από τους δύο κορυφαίους, μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς. Οι Μπακς του δίνουν μάξιμουμ συμβόλαιο, είναι franchise player κλπ. Ναι, τα γνωρίζουμε πολύ καλά όλα αυτά. Θα έβγαζε απόλυτο νόημα κάθε φορά που έρχεται να σπάσει τα πόδια του σε ένα Ευρωμπάσκετ, οι Μπακς να αγωνιούν μη γυρίσει κανένα πόδι απέναντι στον Γιουνγκ της Κύπρου και διαλύσει την επόμενη σεζόν τους.

Τι στο καλό όμως γίνεται όταν βλέπεις τον Γιόκιτς να παίζει σε όλα τα ματς της Σερβίας, απέναντι σε μικροσκοπικά ψάρια όπως η Εσθονία και η Πορτογαλία; Δεν παίρνει μάξιμουμ συμβόλαιο από τους Νάγκετς; Ή οι Μπακς είναι οργανωμένο σωματείο, άρχοντες της τάξης και της ασφάλειας και οι Nuggets «καφενείο»; Νομίζω πως οι Νάγκετς συνολικά είναι πολύ πιο ανταγωνιστικοί, σαφώς καλύτερη ομάδα από τους Μπακς τις τελευταίες σεζόν και ποντάρουν πολλά, ΑΠΕΙΡΑ, στον Γιόκιτς.

Το ίδιο πολλά ποντάρουν και οι Lakers στον Ντόντσιτς. Ίσως το μεγαλύτερο μπασκετικό brand από καταβολής... μπάσκετ, οι λιμνάνθρωποι αφήνουν τον Ντόντσιτς να παλεύει μόνος του σε όλα τα ματς της κατά τ' άλλα πολύ αποδυναμωμένης Σλοβενίας στο φετινό Ευρωμπάσκετ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο μόνος που δεν φταίει

Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Γιάννης, που θέλει να είναι πάντα εδώ με την εθνική, σε αντίθεση με συναδέλφους του με περίπου το 1/700 του ταλέντου του, που κάνουν μουτράκια στην ομοσπονδία ή στον προπονητή και προτιμούν τις παραλίες. Σίγουρα λοιπόν ο Γιάννης βγαίνει από το κάδρο αυτού του μυστηρίου.

Φταίνε μήπως οι Μπακς που είναι πάνω από το κεφάλι μας σαν την τρόικα επί ΣΥΡΙΖΑ, πάνω κάτω με ύφος «κανονίστε τεμπέληδες Έλληνες, ντροπή της Ευρώπης, να μας πάρετε στον λαιμό σας»; Φαίνεται αρκετά έτσι, αλλά είναι πραγματικά αφελές να πιστεύουμε ότι είναι ακριβώς έτσι.

Ξαναλέω, πολύ ΠΟΛΥ μεγαλύτεροι οργανισμοί από τους Μπακς, βλέπουν τους σουπερστάρ τους να μη χάνουν ματς στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Μήπως λοιπόν δώσαμε εμείς το δικαίωμα στους Μπακς γι' αυτήν την επιτήρηση (sic); Μήπως δεν έχουμε υπάρξει συνεπείς στις εγγυήσεις μας απέναντί τους και μας φέρονται με ύφος «μάνταμ Μέρκελ 2015»;

Διαβάστε επίσης: Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Άρα φταίει η ομοσπονδία; Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει, γιατί η σημερινή απορία είναι πραγματική, και την έχει πλήθος κόσμου που λατρεύει το μπάσκετ και τον Γιάννη και πασχίζει να βγάλει νόημα κάθε καλοκαίρι. Η Ελλάδα έχει δει τον απόλυτο Νίκο Γκάλη, αλλά δεν έχει ξαναδεί έναν παγκόσμιο σταρ του NBA στο επίπεδο του Γιάννη. Είναι εν μέρει λογικό να ψαρώνει μια ολόκληρη ομοσπονδία με τις επιταγές των Μπακς, αλλά ταυτόχρονα είναι και παντελώς παράλογο.

Ο Γιάννης που θέλει να παίξει στην Εθνική δεν ανήκει στους Μπακς, αλλά στον εαυτό του. Και επειδή ο κόσμος είναι γεμάτος σούπερσταρ που παίζουν με την εθνική τους (πχ. δεν νομίζω πέρσι στους Ολυμπιακούς, ο 36χρονος Στεφ Κάρι να ήταν σε καθεστώς διαχείρισης από τον Στιβ Κερ στην Team USA), δεν περνάει πια το αφήγημα της ομάδας που έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε έναν παίκτη. Το κάνουν και οι Λέικερς, το κάνουν και οι Νάγκετς, το κάνουν οι Ρόκετς με τον Σενγκούν, και η λίστα είναι μακριά.

Θα μας πει λοιπόν ποιος και γιατί έδωσε τόσο χώρο στους Μπακς ή θα το διαβάσουμε σε κάνα βιβλίο 20 χρόνια μετά;