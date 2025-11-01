Η πιο άβολη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση πέρασε σαν να μην έγινε τίποτα

Στην ελληνική τηλεόραση συμβαίνουν πολλά. Παράλογα, βαρετά, λιγότερο καθημερινά, πράγματα που προκαλούν έκπληξη και χάνονται με το πέρας του χρόνου, όσο γρήγορα περνούν και σβήνονται και τα τηλεοπτικά λεπτά. Σε μια τηλεόραση που δυσκολεύεται να παραγάγει πρωτότυπο περιεχόμενο, πρόσωπα που κάνουν φασαρία και ιστορίες που θα φέρουν μαζί τους είναι πάντα η εύκολη λύση για να συμπληρωθεί το παζλ της τηλεοπτικής σκακιέρας κι αυτό είναι γνωστό σε όλους μας.

Μια τέτοια ιστορία γράφτηκε και την εβδομάδα που πέρασε κατά τη συνέντευξη του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου στον δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικολάου. Όσα έγιναν, λίγο πολύ, γνωστά σε όλους. Η συζήτηση κυλούσε σε φυσιολογικούς -ας πούμε- ρυθμούς μέχρι που ο καλεσμένος αναφερόμενος στην επίθεση που είχε εξαπολύσει στον ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τεττέη, είπε πως δεν είναι ρατσιστής και πως αυτό αποδεικνύεται από το ότι έχει συνευρεθεί ερωτικά και με μαύρες γυναίκες.

Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας πήγε την σκέψη του μάλιστα ένα βήμα παρακάτω, εξηγώντας όμως πως δεν επρόκειτο για μια οποιαδήποτε μαύρη γυναίκα, αλλά για έναν «θεό». Είναι αυτή η πιο άβολη στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης την εβδομάδα που πέρασε; Είναι. Eίναι τα γέλια που ακολούθησαν το απόγειο όσων αμήχανων προηγήθηκαν; Επίσης είναι. Αξίζει κανείς να δει το στιγμιότυπο.

Οι θέσεις του Αχιλλέα Μπέου είναι γνωστές. Πριν από κάποια χρόνια είχε ασκήσει ανοιχτά ομοφοβική επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη, έχει πραγματοποιήσει σεξιστικά σχόλια σε βάρος γυναικών πολιτικών, έχει βρίσει σε τηλεοπτικά παράθυρα και όλα αυτά δεν τελειώνουν εδώ. Γενικά μάλλον χτυπά ό,τι τον ξενίζει, ό,τι δεν είναι στα μέτρα του, έτσι όπως αυτά είναι φτιαγμένα στο μυαλό του.

Αυτό, όμως ήταν πάντα ο δήμαρχος. Αθυρόστομος, έντονος, φωνακλάς που εκτός από το να ασκεί επιθέσεις σε δημόσια θέα, επεδείκνυε ό,τι έκανε σε κάθε ευκαιρία και με χολιγουντιανό σασπένς. Έβγαζε το ένα βίντεο μετά το άλλο. Έχει πει στα κανάλια ακόμα και ότι θα δώσει τον μισθό του για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των έργων μετά τις πλημμύρες στον Βόλο. Έχει χωθεί μέσα στις λάσπες για να μεταδώσει μηνύματα και να καταλάβουμε ότι κάνει δουλειά. Έχει εκθέσει εαυτόν πολλάκις φλύαρα και γραφικά και γι’αυτό μάλλον τον καλούν ακόμα τα κανάλια για εξομολογήσεις ψυχής.

Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, την κόρη του Αχιλλέα Μπέου, Ιβ, να μιλάει στην Τζεφ Μοντάνα, στο Tik Tok και μεταξύ άλλων να ασκεί κριτική στον πατέρα της. «Θέλω να πω ότι δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός. Θέλω να μιλήσω για να προστατέψω το όνομα της μητέρας μου. Αγαπώ τον πατέρα μου αλλά δεν θέλω να ζήσω κοντά του. Επί 39 χρόνια η ψυχική ηρεμία και η γαλήνη έλειπαν από τη ζωή μου», είχε πει και είναι σίγουρο ότι με αυτά που είχε εξομολογηθεί τότε, είχε βοηθήσει πολλά παιδιά που παλεύουν με τις αναχρονιστικές αντιλήψεις των γονιών τους.

Χρειάζεται μεγάλη ωριμότητα για να παραδεχτείς ότι κουβαλάς τραύματα, ότι έμενες σιωπηλός για χρόνια, αλλά τώρα αποφάσισες να βγεις από το καβούκι της σιωπής. Την ίδια ωριμότητα χρειάζεται και για να απαντήσεις σε έναν άνδρα που μαρτυρά πως δεν είναι ρατσιστής γιατί έχει κάνει σεξ με γυναίκα από άλλη χώρα, που λέει δημόσια σε κανάλι μεγάλης εμβέλειας πως είχε πάει με μια μαύρη, αλλά ήταν θεά. Την ώρα που οι γυναίκες ακόμα, εν έτει 2025, παλεύουν για να μην λογίζονται στην κοινωνία ως αντικείμενα σεξουαλικοποίησης και που άλλοι άνθρωποι μάχονται να φωνάξουν πως δεν είναι εξωγήινοι επειδή δεν κατάγονται από την Ελλάδα, τα γελάκια δεν είναι σίγουρα η απάντηση. Και οι απαντήσεις ενίοτε χρειάζονται για να μην περνούν μηνύματα πως όλα αυτά είναι αποδεκτά.

Πάντα κάτι καλό συμβαίνει όπου υπάρχουν άτομα, μίντια και εκπομπές με αντίληψη, που μπορούν να φιλτράρουν τα δεδομένα και να κρίνουν αντικειμενικά κάποιον. Όταν μάλιστα αυτός ο κάποιος έχει και δύναμη, τότε δεν μιλάμε μόνο για αντίληψη, αλλά και για γενναιότητα. Αυτή η γενναιότητα μας λείπει. Τουλάχιστον από την τηλεόραση.