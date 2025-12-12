Δύσκολα θα συναντήσει κανείς επάγγελμα που να καθρεφτίζει περισσότερο την παντελή έλλειψη ψυχραιμίας και την εγγενή (υπερ)βιασύνη του Έλληνα, από αυτό του ταγμένου ρεπόρτερ ομάδας, προφανώς με μερικές λαμπρές εξαιρέσεις. Μοιάζει με κάτι που θα πίστευαν μόνο 15χρονα, αλλά το δόγμα «τη μία Κυριακή είσαι θεός και την επόμενη για απόλυση» υπηρετείται τόσο πιστά από τους βαμμένους ρεπότερ, που ανέκαθεν με έκανε να απορώ.

Πριν 40 μέρες, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μετά την όντως άθλια εμφάνιση στην Ηλιούπολη για την οποία διαβάσαμε ότι έφταιγε αποκλειστικά αυτός και όχι οι παίκτες που έκαναν τη μεγαλύτερη αγγαρεία της καριέρας τους, ήταν ένας αχταρμάς.

Η ομάδα, που ως γνωστόν βρίθει από λύσεις σε όλες τις θέσεις, ήταν δέσμια του κακού πλάνου του Νίκολιτς. Ήθελε άλλωστε καλό κοουτσάρισμα για να κάνεις έστω πέντε κλασικές ευκαιρίες με τη χειρότερη ομάδα της Β' Εθνικής. (Ζητώ συγγνώμη στην πατρίδα μου, Ηλιούπολη, αλλά είναι η αλήθεια).

ΑΕΚ: Ο Μάρκο Νίκολιτς και η εμμονή με τον Ματίας Αλμέιδα

Πιθανότατα ο Σέρβος τεχνικός φταίει και για την απόλυτη ανημπόρια του Πιερό να σημαδέψει εντός των 7,5 μέτρων της εστίας. Αλλά ξέχασα, με τον Πιερό κάνουμε πλάκα, έχουμε και σύνθημα αστείο και γουστόζικο, «βάλε ένα γκολ να τρελαθώ, Πιερό, Πιερό».

Με τον Πιερό ο κόσμος της ΑΕΚ είναι ο κλασικός κουλ και διαφορετικός κόσμος. Με τον Νίκολιτς, που δεν είναι αφισάτος, δεν έχει το μαλλί, τα δάχτυλα και τα δαχτυλίδια του Ματίας Αλμέιδα, που αν δεν πάρει κι αυτός ένα double, δεν θα γίνει ποτέ σύνθημα στα χείλη των απαιτητικών μας οπαδών (και) ρεπόρτερ, ο κόσμος της ομάδας θα είναι αδέκαστος.

Με τον Αλμέιδα την πρώτη χρονιά στον πάγκο, η ΑΕΚ έπαιξε υπέροχο (και ενίοτε αφελές) ποδόσφαιρο, αλλά ο Νίκολιτς δεν πληρώνει μόνο την αγωνιστική σύγκριση με τον προκάτοχό του. Πληρώνει τη σύγκριση στο στιλ, στην εμφάνιση (γιατί όλα είναι εμφάνιση), στο οπαδιλίκι και στο ταμπεραμέντο του Αργεντίνου. Και αυτό είναι άδικο, και άχρηστο, αν με ρωτάτε.

Τώρα βέβαια, και ειδικά μετά τη μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Σάμσουνσπορ, ήρθε η αποθέωση. Aλλά επιστρέψτε παρακαλώ για λίγο στην πρώτη παράγραφο. Μια γκέλα στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό την Κυριακή θα μας έκανε πάλι να αναρωτηθούμε τι θέλει να παίξει αυτός ο κοντός κύριος που μοιάζει με τον Έκτορα Μποτρίνι.

Εν τω μεταξύ, στο αποψινό επεισόδιο με τίτλο «Τι έχει γίνει στην πραγματικότητα», ο χαμογελαστός εικονιζόμενος παρέλαβε ένα ηττοπαθές χάος, ανέστησε παίκτες-κλειδιά όπως ο Πινέδα και φαντάσματα όπως ο Περέιρα, έκανε τρεις αυγουστιάτικες προκρίσεις, παίρνει νίκες στην Ευρώπη που ξεπερνούν ήδη τη σούμα των τελευταίων κάμποσων χρόνων και απέχει 3 βαθμούς από την κορυφή στην οποία βρίσκεται μια ομάδα με αισθητά (sic) καλύτερο, ακριβότερο και πληρέστερο ρόστερ, δηλαδή τον Ολυμπιακό.

Νομίζω πάντως πως για κοντός, καραφλός και όχι γκόμενος, τα πάει συμπαθητικά.

ΥΓ. Αυτό το αναθεματισμένο build-up από το τέρμα να έκοβε η ομάδα, γιατί αφενός γιατί δεν είναι η Μπαρτσελόνα και αφετέρου γιατί κάθε απόπειρα τεστάρει την καρδιά μας, Δεν πειράζει, ας χάσουμε την μπάλα στη σέντρα από το βολέ, και στη μικρή περιοχή, από κακή πάσα.