Eurovision: Το σχόλιο για το Everything της Βίσση που μας είχε «κάψει» και έγινε σκηνή στο Παρά Πέντε

Φέτος κλείνουν 20 χρόνια από τότε που η Eurovision πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα με την ΕΡΤ να κάνει απευθείας ανάθεση στην Άννα Βίσση για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό.

Σε αντίθεση με φέτος που η ΕΡΤ διοργάνωσε Α' και Β' Ημιτελικό προτού φτάσουμε στον Τελικό της Κυριακής (15/2) όπου θα επιλεγεί ο καλλιτέχνης που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026, τότε, στον Εθνικό Τελικό το κοινό είχε κληθεί να ψηφίσει ένα από τα ακόλουθα τέσσερα υποψήφια τραγούδια: A Beautiful Night, Welcome To The Party, Who Cares for Love και Everything.

Το τραγούδι που επιλέχθηκε ήταν το Everything σε στίχους Νίκου Καρβέλα και μουσική Άννας Βίσση, η μόνη μπαλάντα σε αντίθεση με τα άλλα τρία που ήταν χορευτικά με την αγαπημένη τραγουδίστρια να μην κρύβει πως προτιμούσε και η ίδια να δείξει αυτή την πλευρά της στους Eurofans και όχι να παρουσιάσει ένα σόου στη σκηνή τραγουδώντας ένα dance κομμάτι, όπως όλοι νόμιζαν στην αρχή.

Φυσικά, στην Ελλάδα Eurovision ίσον γκρίνια ειδικά τότε που μεσουρανούσαν οι μεσημεριανές εκπομπές με τον διαγωνισμό να αποτελεί αγαπημένο τους θέμα, στολισμένο όχι πάντα με τα πιο καλοπροαίρετα σχόλια από όποιον και αν προέρχονταν αυτά, συντελεστές ή καλεσμένους.

Τότε ακούστηκαν πολλά (όπως κάθε χρόνο, μια παράδοση που τηρούμε... ευλαβικά μέχρι σήμερα), όμως, το σχόλιο που τα «έσβησε» όλα, παίζοντας εκτός ανταγωνισμού ήταν εκείνο που διατυπώθηκε μετά την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ του Everything.

Σύμφωνα με το σενάριο, η ηρωίδα που υποδύεται η Άννα Βίσση ανακαλύπτει ότι ο σύντροφός της την απατά, οπότε τον παρατάει έξαλλη και παίρνει τους δρόμους όπου της συμβαίνουν πολλά δυσάρεστα με αποκορύφωμα τη σεξουαλική παρενόχληση από οδηγό.

Συγκεκριμένα της κλέβουν την τσάντα σε ένα βενζινάδικο που είχε σταματήσει, εκείνη φεύγει χωρίς να πληρώσει στην προσπάθειά της να πιάσει τους κλέφτες με αποτέλεσμα να τη συλλάβει η αστυνομία.

Όταν ξεφεύγει από το περιπολικό όπου βρίσκεται, κάνει ωτοστόπ, αλλά ο οδηγός της νταλίκας τη θωπεύει, εκείνη, όπως είναι φυσικό, αντιδρά έντονα και κατεβαίνει αμέσως.

Αυτό ακριβώς το σημείο του βίντεο κλιπ σχολιάστηκε έντονα από μεσημεριανή εκπομπή της εποχής που σημείωνε υψηλή τηλεθέαση.

Στο Παρά Πέντε: Το σχόλιο «μεσημεριανάδικου» που ενέπνευσε μία από τις πιο επικές σκηνές

Με λίγα λόγια, τότε ακούσαμε πως όταν οι ξένοι δουν το βίντεο κλιπ, θα θεωρήσουν ότι τόσο η παρενόχληση όσο και τα υπόλοιπα που βλέπουμε στο βίντεο είναι συχνά φαινόμενα στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να κάνουν κακό στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και να δεχτεί πλήγμα ο τουρισμός μας!

Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό το σχόλιο που είχε «κάψει» τότε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, δεν ήθελε και πολύ για να «παίξει» παντού με αποτέλεσμα ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος τότε ήταν ο παρουσιαστής του Εθνικού Τελικού - μαζί με τη Ζέτα Μακρυπούλια - να το σατιρίσει μέσα από την ακόλουθη σκηνή του «Παρά Πέντε».

Στο 22ο επεισόδιο της σειράς βλέπουμε την Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη) και την Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη) να πηδάνε σε μια νταλίκα προσπαθώντας να γλυτώσουν από τον «Τύπο με τα Μαύρα», ενώ έχουν παγιδευτεί στο σπίτι του Καστέλλη.

Αφού έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα στο πίσω μέρος της νταλίκας, σε μια στάση που κάνει ο οδηγός, του παρουσιάζονται και έτσι στη συνέχεια κάθονται μαζί του στην καμπίνα της νταλίκας. Ενώ εκείνος οδηγεί, θωπεύει την Αγγέλα με «χαλί» το Everything της Άννας Βίσση.

Εκείνη τον αγριοκοιτάει, ο οδηγός μαζεύεται, της ζητάει «συγγνώμη» και τότε η Αγγέλα του δίνει την ακόλουθη επική απάντηση, «δεν πειράζει, αρκεί να μη βγει παραέξω και βλάψει τον τουρισμό μας», κλείνοντας το μάτι σε όσα είχαν ακουστεί εκείνο το διάστημα. Και το μήνυμα ελήφθη, το μόνο σίγουρο.