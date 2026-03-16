Το παράδοξο των Όσκαρ: Πολλοί τα κοροϊδεύουν, ουδείς τα αγνοεί

Υπάρχει μια διαπίστωση που επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε χρόνο: ο θεσμός της απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ δέχεται έντονη κριτική, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα όλοι -η κινηματογραφική βιομηχανία, ο διεθνής Τύπος, τα social media- συζητούν αποκλειστικά για αυτή.

Τα Όσκαρ, εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία: είναι πια ξεπερασμένα, δεν είναι τόσο σημαντικά όσο παλιά. Τα επιχειρήματα είναι γνωστά και λογικά. Η τηλεθέασή τους έχει μειωθεί ριζικά σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, η Ακαδημία έχει εκτεθεί για επιλογές που δεν αντιπροσωπεύουν το σύγχρονο σινεμά, οι καιροί αλλάζουν κι ο “θείος Όσκαρ” -σχεδόν στα 100 πια- παραγέρασε...

Κάθε χρόνο, όμως, συμβαίνει το ίδιο. Μόλις ανακοινωθούν οι νικητές, η συζήτηση μεταφέρεται αμέσως στο ποιοι κέρδισαν, ποιοι αδικήθηκαν, τι φόρεσαν, τι είπαν και τι σημαίνουν οι βραβεύσεις για την πορεία του κινηματογράφου. Όσο κι αν μας γοητεύει η τάση να τα σνομπάρουμε έως να τα λυπηθούμε για περασμένα μεγαλεία που έχουν πια χαθεί, τα Όσκαρ εξακολουθούν να χτίζουν καριέρες, να εκτοξεύουν κασέ και να καθορίζουν τις ταινίες της χρονιάς. Όχι πάντα τις καλύτερες, σίγουρα όμως εκείνες που

ξαφνικά όλοι θέλουμε να δούμε.

Το «Oscar bump» στην εποχή του streaming

Ένα από τα πιο σταθερά φαινόμενα στην ιστορία των βραβείων είναι το λεγόμενο «Oscar bump», δηλαδή, η «ώθηση των Όσκαρ», η απότομη αύξηση ενδιαφέροντος για μια ταινία μετά τη βράβευση της.

Στην εποχή του streaming, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει να έχει ξεθυμάνει, όμως αν παλιότερα σήμαινε θεαματική αύξηση εισιτηρίων στις κινηματογραφικές αίθουσες, σήμερα έχει επεκταθεί και σε σημαντική άνοδο στις streaming προβολές και διεθνείς διανομές.

Ακόμα και ταινίες που βρίσκονται στο τέλος της κινηματογραφικής πορείας τους, συχνά αποκτούν μια δεύτερη, ψηφιακή ζωή μετά την απονομή. Ενίοτε, και μόνο η υποψηφιότητα αρκεί, όπως π.χ. έγινε με το «Sinners», που σύμφωνα με στοιχεία του The Wrap είδε τη δημοτικότητα του να αυξάνεται κατά 480% μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των 16 υποψηφιοτήτων του.

Τι στην πράξη σημαίνει ένα Όσκαρ;

Τα παραδείγματα για την επίδραση του «Oscar bump» τις δύο τελευταίες δεκαετίες είναι πολλά και διάσημα. Ταινίες όπως το «Slumdog millionaire» το 2009 ή «Ο λόγος του βασιλιά» το 2011 άλλαξαν κλίμακα μετά τις βραβεύσεις τους, αυξάνοντας θεαματικά τα έσοδα τους (από διψήφιο σε τριψήφιο ποσό εκατομμυρίων δολαρίων στην περίπτωση του «Slumdog millionaire»).

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του νοτιοκορεάτικου “Τα παράσιτα”. Μετά τον ιστορικής σημασίας θρίαμβο του στα Όσκαρ του 2020, επέστρεψε σε πάνω από 2.000 κινηματογραφικές αίθουσες, είδε τις εισπράξεις του να εκτοξεύονται (κατά 234% μόνο στις ΗΠΑ, το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τη νίκη του στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας) και διπλασίασε τα έσοδα του.

Το 2022, μετά τη νίκη του «CODA», η πιο μεγάλη κερδισμένη ήταν η πλατφόρμα της Apple TV, που είδε τους συνδρομητές της να αυξάνονται κατακόρυφα, ενώ το 2023 το «Everything Everywhere All at Once» κέρδισε μια δεύτερη «ζωή» μετά τα επτά Όσκαρ (επανακυκλοφόρησε στα σινεμά κι ανέβηκε ξανά στις top θέσεις του streaming).

Μια βραδιά που -ακόμα- χτίζει καριέρες

Φυσικά, η «ώθηση των Όσκαρ» δεν αφορά μόνο τις ταινίες αλλά και τους πρωταγωνιστές ή τους δημιουργούς τους. Μετά το Όσκαρ για το «Dallas buyers club» ο Μάθιου ΜακΚόναχι έγινε ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της δεκαετίας.

Η Λουπίτα Νιόνγκο, μετά το βραβείο για το «12 χρόνια σκλάβος», μετατράπηκε από άγνωστη ηθοποιός σε παγκόσμιο όνομα -όπως καλή ώρα, βλέπουμε να γίνεται με την φετινή νικήτρια Τζέσι Μπάκλεϊ- ενώ η Κλόε Ζάο, μετά το Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «Nomadland» το 2021, πέρασε από τις ανεξάρτητες σε μεγάλες Χολιγουντιανές παραγωγές (όπως το “Eternals” της Marvel και βεβαίως τη φετινή επιτυχία του “Hamnet”).

Γεγονός είναι πως οι νικητές, βρίσκονται άμεσα στο επίκεντρο της προσοχής της βιομηχανίας, με νέες προτάσεις, μεγαλύτερα projects και υψηλότερα κασέ. Παρά την κριτική που δέχονται κάθε χρόνο, τα Όσκαρ εξακολουθούν να έχουν ουσιαστική οικονομική και πολιτισμική επίδραση. Κι αυτό που ενισχύει τη δυναμική τους στην εποχή του streaming είναι ότι μια νίκη μπορεί να μετατρέψει μια σχετικά μικρή ταινία σε παγκοσμίως περιζήτητο τίτλο.

Ίσως αυτό εξηγεί το μεγάλο παράδοξο των -για κάποιους- ξεπερασμένων βραβείων: μπορεί μερικές φορές να τα κοροϊδεύουμε, αλλά για τη βιομηχανία του σινεμά παραμένουν το πιο ισχυρό, παγκόσμιο σήμα αναγνώρισης. Ένα είδος σφραγίδας, που -όχι απαραίτητα με τα πιο αξιοκρατικά κριτήρια- μας καθοδηγεί στις σκοτεινές αίθουσες, αλλά και στον αχανή κόσμο του streaming.