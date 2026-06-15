Από το LinkedIn στο Μουντιάλ 2026: Η απίθανη ιστορία του «Πίκο» Λόπες στο Πράσινο Ακρωτήριο

Κάθε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεχωρίζει - μεταξύ άλλων - για τις άγνωστες ιστορίες των μικρών και μεγάλων πρωταγωνιστών τους και όχι πάντα για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις.

Στο Μουντιάλ του 2026, κάνει ντεμπούτο ένα μικροσκοππικό νησιωτικό έθνος της Δυτικής Αφρικής με λιγότερους από 500.000 κατοίκους, το Πράσινο Ακρωτήριο.

Στην πρεμιέρα του σε τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα βρεθεί στον 8ο όμιλο απέναντι στην Ισπανία - εκ των φαβορί για το τρόπαιο - Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.

Στο ρόστερ της ομάδας βρίσκεται ο Ρομπέρτο Λόπες (με το παρατσούκλι «Πίκο»), η ιστορία του οποίου θα μπορούσε άνετα να γίνει σενάριο ταινίας.

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«Δεν απολάμβανα τη δουλειά», λέει ο 33χρονος για την εργασία ως υπάλληλος γραφείου, καθώς φέρνει στη μνήμη του την διαδρομή από το να είναι υπάλληλος στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας μέχρι να παίξει για το Πράσινο Ακρωτήριο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο αμυντικός, με το παρατσούκλι «Πίκο», ήταν ένας πιστοποιημένος σύμβουλος στεγαστικών δανείων πριν από 10 χρόνια, παίζοντας περιστασιακά για τους Μποέμιανς στην ιρλανδική λίγκα.

Το 2017, οι Σάμροκ Ρόβερς, πρόσφεραν στον Λόπες την ευκαιρία να εγκαταλείψει την καθημερινή του δουλειά και να αφοσιωθεί σε μια καριέρα πλήρους απασχόλησης στο ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει το BBC Sport.

Ο Λόπες αναμένεται να ξεκινήσει βασικός για το Πράσινο Ακρωτήριο στο ματς απέναντι στην Παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2010, Ισπανία, το βράδυ της Δευτέρας (15/06).

Οι πρώτες εμφανίσεις του πρώην παίκτη της Κ-19 της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τους Blue Sharks έγιναν το 2019.

Ο Ρούι Άγκουας, προπονητής της ομάδας εκείνη την εποχή, επικοινώνησε μαζί του μέσω του LinkedIn όταν ανακάλυψε ότι ο πατέρας του Λόπες, Κάρλος, ήταν από το Πράσινο Ακρωτήριο - μια χώρα που αποτελείται από 10 νησιά στον Ατλαντικό Ωκεανό στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αφρικής.

Το αρχικό μήνυμα του Άγκουας, ήταν γραμμένο στα πορτογαλικά και ο Λόπες, ο οποίος εξακολουθεί να παίζει για τη Σάμροκ Ρόβερς, το άφησε αναπάντητο.

«Νόμιζα ότι ήταν ανεπιθύμητο μήνυμα και δεν το πρόσεξα», λέει στο BBC Sport. «Και μετά, περίπου εννέα μήνες αργότερα, μου απάντησε, λέγοντας: "Γεια σου Ρομπέρτο, είχες την ευκαιρία να σκεφτείς τι σου είπα;"».

«Ένιωσα τόσο αγενής που δεν του είχα απαντήσει μήνες νωρίτερα. Αντέγραψα το μήνυμα και το έβαλα στο Google Translate και ουσιαστικά έλεγε: "Εξετάζουμε να φέρουμε νέους παίκτες στην ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου και θα σε ενδιέφερε να δηλώσεις συμμετοχή για το Πράσινο Ακρωτήριο;".

«Ήμουν απόλυτα ενθουσιασμένος με αυτό. Σκέφτηκα, "Ναι, 100% θα ήθελα πολύ να είμαι μέλος της ομάδας".»

Μέρες αφότου βοήθησε το Πράσινο Ακρωτήριο να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έγινε πατέρας για πρώτη φορά, αφού η σύζυγός του, Leah, γέννησε τον γιο του Diego.

«Από τότε που ήμουν μικρό παιδί, και φαντάζομαι ότι κάθε επίδοξος ποδοσφαιριστής όταν ήταν μικρός, ήθελε να παίξει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και, για μένα, δεν πάει παραπέρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο», προσθέτει ο Λόπες.

«Το να μπορώ να εκπροσωπώ την οικογένειά μου παίζοντας για την εθνική ομάδα και να μπορώ να βάλω το όνομα της οικογένειάς μας εκεί έξω σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο με γεμίζει με μεγάλη υπερηφάνεια».