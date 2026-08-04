Διέρρευσαν τα σχέδια της UEFA: Σχεδιάζει το δικό της «Μουντιάλ», κόντρα στη FIFA

Το δικό της «Μουντιάλ» φέρεται να εξετάζει η UEFA, καθώς επιδιώκει να σχεδιάσει κάτι που φιλοδοξεί να γίνει το υποκατάστατο του θεσμού.

Και το όνομα αυτού, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εθνών. Τα μυστικά σχέδια της διοργάνωσης, διέρρευσαν αυτή την εβδομάδα, αφού η Ουαλία, η Αγγλία και η Σερβία έγιναν οι πρώτες τρεις χώρες που απέσυραν την υποστήριξή τους στον φαινομενικά καταδικασμένο πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Η UEFA υπήρξε ο πιο ένθερμος αντίπαλος του σχεδίου του 56χρονου για την αρπαγή χρημάτων, εκδίδοντας μια σειρά από εκρηκτικές δηλώσεις. Η αντίδραση έχει γίνει τόσο έντονη που ο Ινφαντίνο φέρεται να κάλεσε τον στενό φίλο του Ντόναλντ Τραμπ για βοήθεια το απόγευμα της Δευτέρας, μόνο και μόνο για να αγνοηθεί εντελώς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

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Όπως όλα δείχνουν ο Ελβετός εκατομμυριούχος είτε θα παραιτηθεί είτε θα χάσει τη θέση του στις εκλογές του Μαρτίου.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών: Η πρόταση της UEFA

Η πρόταση της UEFA, που υπέβαλε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, επικεντρώθηκε σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών με τελικές διοργανώσεις οκτώ ομάδων μετά από περιφερειακούς προκριματικούς αγώνες. Η ιδέα είχε αρχικά σχεδιαστεί για να λαμβάνει χώρα σε μονά έτη, όταν δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα σχέδια καταρτίστηκαν για πρώτη φορά το 2017, μόλις ένα χρόνο αφότου ο Ινφαντίνο αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της UEFA για να αντικαταστήσει τον Σεπ Μπλάτερ ως πρόεδρος της FIFA, αλλά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην πράξη. Η μορφή περιελάμβανε επτά ξεχωριστές τελικές διοργανώσεις, καθεμία από τις οποίες αποτελούνταν από οκτώ ομάδες χωρισμένες σε διαφορετικές βαθμίδες με βάση την κατάταξη.

