Ελλάδα - Ισραήλ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με την αναμέτρηση Ελλάδα - Ισραήλ ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, απ' όπου θα προκύψει και το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά, αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Η Εθνική μας κλείδωσε την πρωτιά στον όμιλό της με τη νίκη της τελευταία αγωνιστικής επί της Ισπανίας, έχοντας ρεκόρ στον Γ' όμιλο, 4-1. Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στην 4η θέση του Δ' ομίλου, έχοντας ρεκόρ 3-2 και highlight τη νίκη επί της Γαλλίας, ωστόσο υστέρησαν στην τριπλή ισοβαθμία με την Πολωνία και στη Σλοβενία.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45