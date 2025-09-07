Μενού

Ελλάδα - Ισραήλ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ελλάδα - Ισραήλ σήμερα στις 21:45 για τους «16» στο Eurobasket 2025.

Ελλάδα - Ισραήλ μπάσκετ
Ελλάδα - Ισραήλ | Eurokinissi
Με την αναμέτρηση Ελλάδα - Ισραήλ ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, απ' όπου θα προκύψει και το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά, αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Η Εθνική μας κλείδωσε την πρωτιά στον όμιλό της με τη νίκη της τελευταία αγωνιστικής επί της Ισπανίας, έχοντας ρεκόρ στον Γ' όμιλο, 4-1. Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στην 4η θέση του Δ' ομίλου, έχοντας ρεκόρ 3-2 και highlight τη νίκη επί της Γαλλίας, ωστόσο υστέρησαν στην τριπλή ισοβαθμία με την Πολωνία και στη Σλοβενία.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00 
Γαλλία - Γεωργία 15:15 
Ιταλία - Σλοβενία 18:30 
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45 

