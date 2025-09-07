Μενού

Ελλάδα - Ισραήλ LIVE: Η αναμέτρηση της Εθνικής με στόχο τα προημιτελικά

Ολοκληρώνεται η φάση των «16» του Eurobasket 2025 με Ελλάδα - Ισραήλ LIVE στις 21:45.

Reader symbol
Newsroom
Ελλάδα - Ισραήλ LIVE
Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025 | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Με την αναμέτρηση Ελλάδα - Ισραήλ ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, απ' όπου θα προκύψει και το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά, αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Ελλάδα - Ισραήλ Live streaming

Ηδη έχουν προκύψει τα πρώτα ζευγάρια για τα προημιτελικά  της διοργάνωσης. Στην 8άδα θα παίξουν Τουρκία - Πολωνία, αλλά και το ζευγάρι των εκπλήξεων, Φινλανδία - Γεωργία, που άφησαν εκτός συνέχειας Σερβία και Γαλλία αντίστοιχα. Έχουν προκριθεί ακόμη η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας, η Λιθουανία που άφησε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία.

Ελλάδα - Ισραήλ

Η Εθνική μας κλείδωσε την πρωτιά στον όμιλό της με τη νίκη της τελευταία αγωνιστικής επί της Ισπανίας, έχοντας ρεκόρ στον Γ' όμιλο, 4-1. Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στην 4η θέση του Δ' ομίλου, έχοντας ρεκόρ 3-2 και highlight τη νίκη επί της Γαλλίας, ωστόσο υστέρησαν στην τριπλή ισοβαθμία με την Πολωνία και στη Σλοβενία.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 80-72
Γαλλία - Γεωργία 70-80
Ιταλία - Σλοβενία 18:30 
Ελλάδα - Ισραήλ LIVE 21:45 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ