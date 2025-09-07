Ελλάδα - Ισραήλ LIVE: Η αναμέτρηση της Εθνικής με στόχο τα προημιτελικά

Με την αναμέτρηση Ελλάδα - Ισραήλ ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, απ' όπου θα προκύψει και το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά, αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.
Ελλάδα - Ισραήλ Live streaming
Ηδη έχουν προκύψει τα πρώτα ζευγάρια για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην 8άδα θα παίξουν Τουρκία - Πολωνία, αλλά και το ζευγάρι των εκπλήξεων, Φινλανδία - Γεωργία, που άφησαν εκτός συνέχειας Σερβία και Γαλλία αντίστοιχα. Έχουν προκριθεί ακόμη η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας, η Λιθουανία που άφησε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία.
Ελλάδα - Ισραήλ
Η Εθνική μας κλείδωσε την πρωτιά στον όμιλό της με τη νίκη της τελευταία αγωνιστικής επί της Ισπανίας, έχοντας ρεκόρ στον Γ' όμιλο, 4-1. Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στην 4η θέση του Δ' ομίλου, έχοντας ρεκόρ 3-2 και highlight τη νίκη επί της Γαλλίας, ωστόσο υστέρησαν στην τριπλή ισοβαθμία με την Πολωνία και στη Σλοβενία.
Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία - Λετονία 88-79
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Πολωνία - Βοσνία 80-72
Γαλλία - Γεωργία 70-80
Ιταλία - Σλοβενία 18:30
Ελλάδα - Ισραήλ LIVE 21:45
