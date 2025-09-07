Ελλάδα - Ισραήλ LIVE: Η αναμέτρηση της Εθνικής με στόχο τα προημιτελικά

Με την αναμέτρηση Ελλάδα - Ισραήλ ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, απ' όπου θα προκύψει και το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά, αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

​

Ελλάδα - Ισραήλ Live streaming

Ηδη έχουν προκύψει τα πρώτα ζευγάρια για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην 8άδα θα παίξουν Τουρκία - Πολωνία, αλλά και το ζευγάρι των εκπλήξεων, Φινλανδία - Γεωργία, που άφησαν εκτός συνέχειας Σερβία και Γαλλία αντίστοιχα. Έχουν προκριθεί ακόμη η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας, η Λιθουανία που άφησε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία.

Ελλάδα - Ισραήλ

Η Εθνική μας κλείδωσε την πρωτιά στον όμιλό της με τη νίκη της τελευταία αγωνιστικής επί της Ισπανίας, έχοντας ρεκόρ στον Γ' όμιλο, 4-1. Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στην 4η θέση του Δ' ομίλου, έχοντας ρεκόρ 3-2 και highlight τη νίκη επί της Γαλλίας, ωστόσο υστέρησαν στην τριπλή ισοβαθμία με την Πολωνία και στη Σλοβενία.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Τουρκία - Σουηδία 85-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ LIVE 21:45