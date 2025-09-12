Ελλάδα - Τουρκία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε την Τουρκία (12/09) στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ1 και live από το Reader.gr.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στο δρόμο για τον τελικό της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρει απέναντί του το σύνολο του Έργκιν Άταμαν με στόχο την πρόκριση ώστε να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο.

Η Ελλάδα επικράτησε στα προημιτελικά της Λιθουανίας με 76-87 ενώ οι Τούρκοι απέκλεισαν την Πολωνία νικώντας με 91-77.

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Novasports Start - ΕΡΤ1