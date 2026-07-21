Έξαλλος ο Ιμπραΐμοβιτς με τον Παρέδες: «Τυχερός που δεν ήμουν εκεί - Θα τον κουτούλαγα»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς τη συμπεριφορά του Λεάντρο Παρέδες πριν και μετά τον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.

«Ο Παρέδες πρέπει να αισθάνεται τυχερός που δεν υπήρχε κάποιος σαν κι εμένα στον αγωνιστικό χώρο. Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα κουτουλήσει και θα είχα αποβληθεί. Αυτό δείχνει έλλειψη επαγγελματισμού από την πλευρά του», δήλωσε ο Ιμπραΐμοβιτς στο Fox Sports, αναφερόμενος στην επίθεση του Παρέδες εναντίον των Έρικ Γκαρθία και Γκάβι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

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«Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν οι Ισπανοί παίκτες»

Ο πρώην Σουηδός διεθνής άσκησε επίσης κριτική στην αντίδραση των παικτών της Ισπανίας μετά το περιστατικό στο MetLife Stadium.

«Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν οι Ισπανοί παίκτες. Απλώς παρακολουθούν έναν αντίπαλο να χτυπά έναν συμπαίκτη τους χωρίς να αντιδρούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

