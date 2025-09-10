Φινλανδία - Γεωργία 93-79: Πέρασε στους «4» και περιμένει Γερμανία ή Σλοβενία

H Φινλανδία επικράτησε της Γεωργίας με 93-79 και πέρασε στην ημιτελική φάση του Eurobasket 2025 όπου θα βρει τον νικητή του αποψινού (21:00) αγώνα, Γερμανίας - Σλοβενίας.

Οι εκπληκτικοί Φινλανδοί, που αποτελούν την έκπληξη της διοργάνωσης, είχαν ποσοστό 55% από το τρίποντο και έγραψαν ιστορία καθώς προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην τετράδα της διοργάνωσης.

Φινλανδία - Γεωργία: Το ματς

Το παιχνίδι «φώναζε» Φινλανδία από την πρώτη στιγμή, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr. Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν έδειξε από πολύ νωρίς τις προθέσεις και με εξαιρετικό ποσοστό από την περιφέρεια μετρώντας 6/10 μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Με ένα 10-0 σερί βρέθηκαν να προηγούνται με 22-13 και ήταν αποτελεσματικοί από το ξεκίνημα.

Με μία... βροχή από τρίποντα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος με την Γεωργία να παλεύει να μειώσει έχοντας για μπροστάρη τον Τορνικέ Σενγκέλια για το 35-26. Η γρηγοράδα της Φινλανδίας είχε βάλει φρένο στους Γεωργιανούς εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 πόντους στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (57-37). Απίστευτη η Φινλανδία με 10/15 τρίποντα στο ημίχρονο,18 ααίστ και μόλις ένα λάθος.

Μετά την ανάπαυλα, με δύο καλάθια του Σανάτζε η Γεωργία προσπάθησε να ροκανίσει το προβάδισμα, όμως ο Μάρκανεν συνέχιζε ακάθεκτος. Με ένα 0-7 η Γεωργία μείωσε στους 13 (62-49) και έδειχνε τη διάθεση να πιέσει ακόμα περισσότερο. Αξιότιμη η προσπάθεια των Γεωργιανών που πριν ξεκινήσει η τελευταία περίοδος μείωσαν σε μονοψήφια επίπεδα (71-62).

Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι μείωσαν στους έξι (73-67) δίνοντας άλλη διάσταση στην αναμέτρηση 8 λεπτά πριν το φινάλε. Οι Φινλανδοί διατηρούσαν την υπεροχή τους και με 7 σερί πόντους ξέφυγαν ξανά (81-67). Ο Βάλτονεν πήρε μπρος ξανά την κρίσιμη στιγμή όπως με την Σερβία και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 87-74. Με τις αποβολές των Σενγκέλια και Μπιτάτζε, οι ελπίδες των Γεωργιανών εξανεμίστηκαν.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79



Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Πολωνία 91-77

Λιθουανία - Ελλάδα 76-87

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)

Φινλανδία - Γεωργία 93-79

Γερμανία - Σλοβενία 21:00

EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1

74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1