Γαλλία - Ισπανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία απόψε (14/07) στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.
To Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας του κόσμου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία στον πρώτο, χρονικά, ημιτελικό.
Την Τετάρτη (15/07) στις 22:00, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία - Αργεντινή.
Υπενθυμίζεται ότι ο μικρός τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου, ενώ η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πέσει στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό στο MetLife Stadium.
- Σύμφωνα με τον δήμαρχο Άργους, για όλα έφταιγε η μητέρα του 20χρονου
- Τέλος οι «καπαρωμένες» ξαπλώστρες: Υπάλληλος-ήρωας στη Ρόδο μοιράζει εγκεφαλικά σε τουρίστες
- Μοιάζει με το «black mirror» αλλά είναι αλήθεια: Έτσι ψωνίζουν οι Αμερικανοί στο σουπερμάρκετ
- Γιατί οι Metallica ανέβασαν story την Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.