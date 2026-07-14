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Γαλλία - Ισπανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Γαλλία εναντίον Ισπανίας απόψε (14/07) στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Γαλλία - Μαρόκο
Στιγμιότυπο από το ματς Γαλλία - Μαρόκο | ΑΠΕ-ΜΠΕ/GREG M. COOPER
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Η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία απόψε (14/07) στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

To Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας του κόσμου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία στον πρώτο, χρονικά, ημιτελικό.

Την Τετάρτη (15/07) στις 22:00, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία - Αργεντινή.

Υπενθυμίζεται ότι ο μικρός τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου, ενώ η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πέσει στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό στο MetLife Stadium.

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