Γερμανία - Σλοβενία LIVE: Η εξέλιξη του τέταρτου προημιτελικού του Eurobasket

Η Γερμανία κόντρα στη Σλοβενία σήμερα (10/09) για την προημιτελική φάση του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ1.
Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στους «4» την Φινλανδία που προκρίθηκε επί της Γεωργίας με 93-79.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Τουρκία - Πολωνία 91-77
Λιθουανία - Ελλάδα 76-87
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)
Φινλανδία - Γεωργία 93-79
Γερμανία - Σλοβενία 21:00
EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1
74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1
EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
* Οι νικητές από τα ζευγάρια της Τρίτης θα συνθέσουν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο θα παίξουν οι νικητές από τα ματς της Τετάρτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.