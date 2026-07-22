Μενού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στα παλιά του λημέρια με νέα συντροφιά - Η προπόνηση με τον Μίτσελ στην Ελλάδα

Βίντεο και φωτογραφίες από την προπόνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με συναθλητή του στους Μαϊάμι Χιτ, στην Ελλάδα.

Reader symbol
Newsroom
Προπόνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα
Προπόνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα | Facebook/Giannis Antetokounmpo
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αρχίσει από την Ελλάδα την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν στο NBA, που θα τον βρει στους Μαϊάμι Χιτ. Προπονήθηκε σε γήπεδο μαζί με τον νέο του συμπαίκτη Ντάβιον Μίτσελ.

«Οι νέοι συμπαίκτες των Heat, Γιάννης και Ντέιβιον Μίτσελ, δουλεύουν μαζί στο παιχνίδι τους στην Ελλάδα!» ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός του NBA στο Χ, αναρτώντας ένα βίντεο από την προπόνησή τους.

«Αυτό το δίδυμο θα είναι τρομακτικό» σχολίασε το Hoop Central, σε δεύτερο σχετικό βίντεο. 

Και ο ίδιος ο Έλληνας διεθνής ανήρτησε εικόνες στον λογαριασμό του στο Facebook. 

«Πίσω εκεί που ξεκίνησαν όλα» έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για την προπόνηση στο κλειστό του Φιλαθλητικού σου Ζωγράφου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ