Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στα παλιά του λημέρια με νέα συντροφιά - Η προπόνηση με τον Μίτσελ στην Ελλάδα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αρχίσει από την Ελλάδα την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν στο NBA, που θα τον βρει στους Μαϊάμι Χιτ. Προπονήθηκε σε γήπεδο μαζί με τον νέο του συμπαίκτη Ντάβιον Μίτσελ.

«Οι νέοι συμπαίκτες των Heat, Γιάννης και Ντέιβιον Μίτσελ, δουλεύουν μαζί στο παιχνίδι τους στην Ελλάδα!» ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός του NBA στο Χ, αναρτώντας ένα βίντεο από την προπόνησή τους.

New Heat teammates Giannis and Davion Mitchell working on their game together in Greece! 💪



(via: giannis_an34 & davionmitchell) pic.twitter.com/zEpqdEMyvi — NBA (@NBA) July 21, 2026

«Αυτό το δίδυμο θα είναι τρομακτικό» σχολίασε το Hoop Central, σε δεύτερο σχετικό βίντεο.

Giannis Antetokounmpo and Davion Mitchell in the gym together in Greece



This duo is about to be SCARY. 🔥🔥



(h/t @TheHeatCentral)



pic.twitter.com/uOSRVkDmQF — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 21, 2026

Και ο ίδιος ο Έλληνας διεθνής ανήρτησε εικόνες στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Πίσω εκεί που ξεκίνησαν όλα» έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για την προπόνηση στο κλειστό του Φιλαθλητικού σου Ζωγράφου.