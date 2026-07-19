H FIFA επανεξετάζει τα hydration breaks που προκάλεσαν την αντίδραση των φιλάθλων

Υπό σκέψη από τη FIFA είναι το μέλλον των διαλειμμάτων ενυδάτωσης που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά υποχρεωτικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Τι είναι τα διαλείμματα ενυδάτωσης

Πρόκειται για διαλείμματα διάρκειας 3 λεπτών που πραγματοποιούνται στα μέσα κάθε ημιχρόνου και τα οποία η FIFA κατέστησε υποχρεωτικά σε όλους τους αγώνες του φετινού Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη πρακτική δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί ευρέως στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με στελέχη του ποδοσφαίρου, τα διαλείμματα ενυδάτωσης αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό θέμα στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς οι τηλεοπτικοί σταθμοί τα θεωρούν ιδανική ευκαιρία για την προβολή διαφημίσεων.

Το αμερικανικό δίκτυο Fox, που μεταδίδει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι θα αποκομίσει τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τις διαφημίσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ενυδάτωσης, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

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Οι αντιδράσεις για τα διαλείμματα

Η FIFA έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αξιολογήσει την εφαρμογή του μέτρου μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, καθώς η εισαγωγή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από φιλάθλους, όσο και από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές.

«Σε κάποιους δεν άρεσε και γι' αυτό θα εξετάσουμε, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ποιος ήταν ο πραγματικός αντίκτυπός του», δήλωσε ο Βενγκέρ σε συνέντευξη Τύπου.

«Προσωπικά δεν θεωρώ ότι επηρέασε τα αποτελέσματα των αγώνων. Ωστόσο, στόχος μας είναι να υπηρετούμε όσους παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και θα καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Σε ορισμένα παιχνίδια τα διαλείμματα ήταν πραγματικά απαραίτητα. Επειδή, όμως, θέλαμε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση σε όλους τους αγώνες, αποφασίσαμε πριν από την έναρξη της διοργάνωσης να ισχύσουν παντού. Μετά το τέλος του τουρνουά θα προχωρήσουμε σε εις βάθος αξιολόγηση.»

Η FIFA τα εισήγαγε προκειμένου να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Ωστόσο, αποφάσισε ότι θα εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, την πόλη ή το αν ο αγώνας διεξάγεται σε ανοιχτό ή κλειστό γήπεδο.

Έτσι, ακόμη και οι αναμετρήσεις που φιλοξενήθηκαν στα τέσσερα κλειστά στάδια της διοργάνωσης — στην Ατλάντα, το Ντάλας, το Χιούστον και το Βανκούβερ — περιλάμβαναν τα ίδια διαλείμματα, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία.

Ωστόσο, οι προπονητές τα αξιοποίησαν και ως ανεπίσημα τάιμ άουτ, δίνοντας στους παίκτες τους τακτικές οδηγίες εν μέσω αγώνα.